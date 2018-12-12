Почеттино рад, что "Тоттенхэм"сыграет в плей-офф ЛЧ на своем новом стадионе

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что ему не терпится сыграть в Лиге Чемпионов на новом стадионе клуба.

Заработав только одно очко в трех первых матчах группового этапа Лиги Чемпионов, "шпоры" оказались практически в безнадежной ситуации.



Однако "Тоттенхэм" не опустил руки и сражался до последнего. Гол Лукаса Моуры на 85-й минуте выездного матча против "Барселоны" позволил "шпорам" добыть ничью (1:1) и ворваться в 1/8 финала. Таким образом, уже весной Лига Чемпионов придет на новую 62-тысячную арену клуба, и Почеттино находится в предвкушении этого.



"Я так рад за наших болельщиков здесь и со всего мира. Это событие огромное важности для клуба, а возможность сыграть в следующем раунде на нашем новом стадионе очень мотивировала нас".



"Когда видишь, как игроки празднуют эту победу друг с другом и с персоналом, понимаешь, что впервые за четыре с половиной год произошло нечто действительно особенное".



"Я так рад и так горжусь. Помню, после матча в Эйндховене (2:2) никто не верил в нас. Они говорили, что миссия невыполнима, но мы в 1/8. Мы сделали это", — цитирует Почеттино Evening Standard.