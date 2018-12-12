Клопп еще никогда не гордился "Ливерпулем" сильнее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что испытывает безмерную гордость за свою команду после победы 1:0 над "Наполи".

Гол Мохамеда Салаха на 34-й минуте так и остался единственным в матче на "Энфилде", хотя игра получилась по-настоящему зрелищность и горячей, с обилием опасных моментов.



После победы, которая вывела "красных" в плей-офф Лиги Чемпионов, Клоппа переполняли эмоции. Естественно, Юрген отметил и потрясающий сейв голкипера Алиссона в компенсированное время.



"Это невероятно. Не уверен, гордился ли когда-нибудь тренер сильнее за свою команду, чем я в данный момент за свою".



"Мы забили невероятный гол, а Алиссон совершил такой сейв, что я не имею представления, как это вообще возможно".



"Вместе с толпой, вместе со стадионом, мы провели просто выдающийся матч. Посмотрите все матч "Наполи" и попробуйте найти хоть какую-нибудь команду, которая бы создала им столько проблем, сколько создали мы сегодня вечером".



"Единственной хорошей вещью в первом матче стало то, что "Наполи" ничего не понял, кто мы такие. Мы были словно своим уродливым братом или вроде того".



"Если бы мы вылетели, то сделали бы это не сегодня вечером — мы вылетели бы три или четыре недели назад, когда проиграли в Неаполе и Белграде, проиграв заслуженно".



"Это была дикая игра, и мы оказались к ней готовы. Невероятный матч! Такова жизнь "Энфилда", — цитирует Клоппа Evening Standard.