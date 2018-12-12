"Тоттенхэм" вырвал ничью на поле "Барселоны" и остался в Лиге Чемпионов

Гол Лукаса Моуры за пять минут до конца позволил "Тоттенхэму" вырвать заслуженную ничью в гостях у "Барселоны" (1:1) и выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино не побоялся выпустить с первых минут 21-летнего Кайла Уолкер-Питерса. Кристиан Эриксен и Харри Кейн вернулись в команду, отдохнув против "Лестера" в минувший уикенд. Данни Роуз потеснил Бена Дэвиса на левом фланге обороны.



Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда "Барселона" поймала соперника на контратаке. Усман Дембеле обокрал Уолкер-Питерса в середине поля и помчался к воротам, где еще раз оставил молодого Кайла в дураках, усадил на пятую точку Харри Уинкса и расстрелял ворота — 1:0.



После пропущенного гола у гостей случился небольшой провал, но затем они стали приходить в себя. Пару хороших моментов имел Сон Хен Мин, но в первом случае он не поспел на прострел партнера, а во втором не смог пробить Яспера Силлессена.



Во втором тайме "Тоттенхэм" регулярно создавал моменты, но никак не мог забить. На 75-й минуте появившийся на замену Лукас Моура наносил удар головой с отскоком от газона, однако Силлессен каким-то чудом остановил мяч на линии ворот.



Правды ради, "Барселона" тоже имела свои моменты, хотя и не так много, но либо хозяева не попадали в створ, либо за "шпор" играла штанга.



И все-таки "Тоттенхэм" добился своего, проведя быструю атаку на 85-й минуте. Харри Кейн прострелил с левого края штрафной на линию вратарской, а Моура в касание поразил ворота — 1:1.



Эта ничья, вкупе с ничьей "Интера" против ПСВ, вывела "Тоттенхэм" в плей-офф Лиги Чемпионов. Нужно учесть неоптимальный состав "Барселоны", но это не принижает важность результата для "шпор". Лондонцы были лучше длительными отрезками и сыграли так, как мало кому удается на "Ноу Камп".



"Барселона" (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:1 (1:0)



Голы: Дембеле 7 — Моура 85.



"Барселона": Силлессен, Семеду, Лангле, Вермален, Миранда, Артур, Ракитич (Бускетс 56), Алена, Дембеле (Денис Суарес 76), Мунир (Месси 63), Коутиньо.



"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер-Питерс (Ламела 61), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Льоренте 83), Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон (Моура 71), Кейн.



Предупреждения: Семеду — Уолкер-Питерс.