"Тоттенхэм" вырвал ничью на поле "Барселоны" и остался в Лиге Чемпионов

Лукас Моура Гол Лукаса Моуры за пять минут до конца позволил "Тоттенхэму" вырвать заслуженную ничью в гостях у "Барселоны" (1:1) и выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино не побоялся выпустить с первых минут 21-летнего Кайла Уолкер-Питерса. Кристиан Эриксен и Харри Кейн вернулись в команду, отдохнув против "Лестера" в минувший уикенд. Данни Роуз потеснил Бена Дэвиса на левом фланге обороны.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда "Барселона" поймала соперника на контратаке. Усман Дембеле обокрал Уолкер-Питерса в середине поля и помчался к воротам, где еще раз оставил молодого Кайла в дураках, усадил на пятую точку Харри Уинкса и расстрелял ворота — 1:0.

После пропущенного гола у гостей случился небольшой провал, но затем они стали приходить в себя. Пару хороших моментов имел Сон Хен Мин, но в первом случае он не поспел на прострел партнера, а во втором не смог пробить Яспера Силлессена.

Во втором тайме "Тоттенхэм" регулярно создавал моменты, но никак не мог забить. На 75-й минуте появившийся на замену Лукас Моура наносил удар головой с отскоком от газона, однако Силлессен каким-то чудом остановил мяч на линии ворот.

Правды ради, "Барселона" тоже имела свои моменты, хотя и не так много, но либо хозяева не попадали в створ, либо за "шпор" играла штанга.

И все-таки "Тоттенхэм" добился своего, проведя быструю атаку на 85-й минуте. Харри Кейн прострелил с левого края штрафной на линию вратарской, а Моура в касание поразил ворота — 1:1.

Эта ничья, вкупе с ничьей "Интера" против ПСВ, вывела "Тоттенхэм" в плей-офф Лиги Чемпионов. Нужно учесть неоптимальный состав "Барселоны", но это не принижает важность результата для "шпор". Лондонцы были лучше длительными отрезками и сыграли так, как мало кому удается на "Ноу Камп".

"Барселона" (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:1 (1:0)

Голы: Дембеле 7 — Моура 85.

"Барселона": Силлессен, Семеду, Лангле, Вермален, Миранда, Артур, Ракитич (Бускетс 56), Алена, Дембеле (Денис Суарес 76), Мунир (Месси 63), Коутиньо.

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер-Питерс (Ламела 61), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Льоренте 83), Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон (Моура 71), Кейн.

Предупреждения: Семеду — Уолкер-Питерс.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 01:05

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  1. mancunia-planet 12.12.2018 01:35 # mancunia-planet
    Шпоры, мое почтение! С децтва за вас! Респектабельный ништяк вам!

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  2. chebrec 12.12.2018 01:25 # chebrec
    Че за нонэймы у барсуков?

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  3. madchester 12.12.2018 01:17 # madchester
    Блин,я фигею с Роуза,как можно было запороть выход один в один?Просто тупой негрила!

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  4. naby-keita 12.12.2018 01:11 # naby-keita
    Аутисты не смогли обыграть 2-состав Барсы и чуть снова не вылетели к лондонским командам в Еврокубках

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  5. ray-black 12.12.2018 01:11 # ray-black
    О пользе не сдаваться и бороться до конца. Практически все списали нас после ничьи с ПСВ в 3м туре. Сегодня конечно немного повезло. Но везет тому кто везет. Чувство будто вышли не из группы, а сразу в финал).

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  6. mc-od 12.12.2018 01:10 # mc-od
    Поздравляю шпор. Дальше - интереснее...

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  7. arsgunner 12.12.2018 01:10 # arsgunner
    Ну вот теперь точно Шпоры снова без трофеев в этом сезоне. Поздравляю!

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  8. akadam 12.12.2018 01:09 # akadam
    "Шпоры" молодцы! Поздравляю.

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  9. rap-woiska 12.12.2018 01:08 # rap-woiska
    yeбаны почти отлетели,Не будь таким же обоссаным интер

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