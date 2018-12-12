"Ливерпуль" одержал победу над "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" отпраздновал победу в домашних стенах над "Наполи" благодаря единственному голу Мохамеда Салаха и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места Группы C.
Залечив рассечение, в стартовый состав "красных" вернулся Садио Мане. Он, Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд заменили Джердана Шакири, Фабиньо и Наби Кейта.
Хозяева "Энфилда" выглядели достаточно нервно в начале матча, но на седьмой минуте, наконец, провели размашистую атаку и едва не открыли счет. Энди Робертсон выполнил заброс в центр штрафной Мохамеду Салаху, а тот не решился пробить в касание, слишком отпустив от себя мяч.
Вскоре "Наполи" огрызнулся ударом Марека Хамшика с линии штрафной — над перекладиной. С таким же результатом бил головой полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.
"Ливерпуль" достаточно быстро обрел уверенность в себе и почувствовал поддержку трибун, принявшись оказывать давление. На 22-й минуте Мане результативно замкнул прострел Александер-Арнольда, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.
Натиск "красных" все нарастал, и на 34-й минуте гости дрогнули. Оказавшись на правом краю штрафной площади, Салах технично ушел от Калиду Кулибали и с острейшего угла послал мяч между ног бывшему голкиперу "Арсенала" Давиду Оспине — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" остепенился и концовку тайма провел осторожно, хотя продолжал владеть инициативой и атаковать.
Перерыв не сбил атакующий порыв хозяев, хотя вперед они ходили с некоторой опаской, ведь счет 1:0 совершенно не устраивал гостей и заставлял их отвечать. На 51-й минуте Салах пробил в основание штанги.
"Красные" контролировали игру, но где-то около 70-й минуты "Наполи" преобразился и пошел ва-банк. "Ливерпуль" в концовке сосредоточился на контратаках, и одна из них едва не завершилась вторым голом Салаха.
На 77-й минуте хозяева разыграли очередную контратаку, но Оспина отразил удар Мане в упор. Позже Садио допустил еще пару убойных промахов.
Заключительные минуты матча получились очень нервными. Скорее "Ливерпуль" мог забить второй гол, чем "Наполи" сравнять счет, однако мяч Салаха так и остался единственным в игре. Уже в компенсированное время Алиссон совершил сейв мирового уровня и завизировал минимальную победу своей команды.
Матч получился захватывающим — во многом потому, что "Ливерпуль" упорно упускал свои моменты и позволял сопернику оставаться в игре. Однако "красные" все равно были лучше, и их победа выглядит заслуженной.
"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 1:0 (1:0)
Гол: Салах 34.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Ловрен 90), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо 85), Салах, Фирмино (Кейта 79), Мане.
"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руй (Гулам 70), Аллан, Хамшик, Руис (Зелински 62), Кальехон, Мертенс (Милик 67), Инсинье.
Предупреждения: Ван Дейк, Салах, Робертсон — Кулибали.
12.12.2018 01:00
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Последние комментарии:
отлично
Всем здоровья!
(ответить)
Салах просто машина!!!
(ответить)
От души поздравляю настоящих болел ливерпуля, повторюсь настоящих, а не большую часть местных страпонщиков
(ответить)
Чуйка подсказывает что завтра Аякс вынесет Баварию за 3.80.
Изи мани (2)
(ответить)
Чуйка подсказывает что какой то трофей Ливер в этом сезоне наконец то выиграет.
(ответить)
Заслуженная и ожидаемая победа самого успешного английского клуба !!!! Я счастлива!!!Салах настоящий топ-голеадор и боец!Как жаль нервные клетки ман-куни и безвизового.Обмельчали парни.Поздравляю всех настоящих болельщиков Великого Ливерпуля и жду победу в следующем матче над маню!!!
(ответить)
Вот скажите мне на милость, почему Хендо когда он успевает на мяч раньше соперника при их атаке, вот он остановил мяч и В Н И М А Н И Е даёт пас на два метра вправо или влево, и даже не вперёд и не назад, просто тупо ближнему катит...в его арсенале, голове больше нет других вариантов? На линии своей штрафной такой пас Роберьсону выкатил, когда трое макарон накрывали и чуть было не страшно, и в атаке когда следует обострить от также катит на метр-два. Что за дцпшник такой
(ответить)
Алиссон и Салах во многом сделали разницу сегодня. Милнер, Матип и Вейналдум также были полезны. Мане и Арнольд временами выпадали из игры. Несмотря на слабую реализацию своих моментов, превосходство в движении над соперником сильно помогало ЛФК по ходу встречи. Все могло закончиться иначе, реализуй Кальехон или Милик свои шансы в концовке второго тайма.
(ответить)
Кстати, где шера и прочие уёбки гейгуннерские, желавшие ЛФК вылета?
(ответить)
Порту - МЮ
Боруссия - Тоттенхэм
Реал - Ливерпуль
Скриньте. УЕФА не упустит возможности опять стравить Рамоса с Салахом и прочими Ловренами. Нагреют шарики.
(ответить)
это вам не саррибол с карабахом
тут обовдчики не помогли бы
чолчей надо привыкать к ле , сезонов 10 там играть теперь
(ответить)
Бляяяя
Боруссия Барса Бавария Реал Ювентус Порто
Вот это команды....
Вангую нам Реал
(ответить)
Хендо реально топовую игру провел. Не видел в матче ни Хамшика, ни Аллана, ни Руиса, а потом и Зелинского. Просто ахуейнейший контроль центра поля, а в атаке как отыграл, мм. Короче лучший матч Хендо в сезоне и надеюсь такую роль Клопп закрепит за ним и отодвинет немного от своих ворот.
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Сил на воскресное дерби не осталось, а играть против Чмаура с Филейным
(ответить)
Норм там соперники у лузерки дальше)) страпон ждёт своих хозяев, кароч))
(ответить)
Мане надо ещё пару матчей отдохнуть, всю свою энергию на бег тратит, завершения ноль.
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Эй красные, давайте без этого фанатизма, пенсизма и долбаебизма. Смотрю тут фанаты других клубов нормально поздравляют нас с победой сегодня.
Это очень приятно
Хочется их за это поблагодарить и пожелать их также удачи в плей-офф и чемпионате.
А нас поздравляю с началом сезона! Наконец то Красная смертоносная атакующая с ультразвуковыми размахами З А В Е Л А С Ь !!!!!
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Помогли Муму с ценой на Кулибали.
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петушков тоже с победой. вообще далеко не подарок команда почеттино для любого победителя группы. а ливерпуль вообще самая незавидная пара для жребия, абсолютно сбалансированная машина.
кстати, здоровья милнеру и тренту, надеюсь там мелочи и уже к маню будут готовы
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Интер, к сожалению, хуита невыносимая.
Блин, а какая команда была у них лет семьсот назад. Ппц
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