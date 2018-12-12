"Ливерпуль" одержал победу над "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Мохамед Салах "Ливерпуль" отпраздновал победу в домашних стенах над "Наполи" благодаря единственному голу Мохамеда Салаха и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места Группы C.

Залечив рассечение, в стартовый состав "красных" вернулся Садио Мане. Он, Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд заменили Джердана Шакири, Фабиньо и Наби Кейта.

Хозяева "Энфилда" выглядели достаточно нервно в начале матча, но на седьмой минуте, наконец, провели размашистую атаку и едва не открыли счет. Энди Робертсон выполнил заброс в центр штрафной Мохамеду Салаху, а тот не решился пробить в касание, слишком отпустив от себя мяч.

Вскоре "Наполи" огрызнулся ударом Марека Хамшика с линии штрафной — над перекладиной. С таким же результатом бил головой полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.

"Ливерпуль" достаточно быстро обрел уверенность в себе и почувствовал поддержку трибун, принявшись оказывать давление. На 22-й минуте Мане результативно замкнул прострел Александер-Арнольда, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

Натиск "красных" все нарастал, и на 34-й минуте гости дрогнули. Оказавшись на правом краю штрафной площади, Салах технично ушел от Калиду Кулибали и с острейшего угла послал мяч между ног бывшему голкиперу "Арсенала" Давиду Оспине — 1:0.

Открыв счет, "Ливерпуль" остепенился и концовку тайма провел осторожно, хотя продолжал владеть инициативой и атаковать.

Перерыв не сбил атакующий порыв хозяев, хотя вперед они ходили с некоторой опаской, ведь счет 1:0 совершенно не устраивал гостей и заставлял их отвечать. На 51-й минуте Салах пробил в основание штанги.

"Красные" контролировали игру, но где-то около 70-й минуты "Наполи" преобразился и пошел ва-банк. "Ливерпуль" в концовке сосредоточился на контратаках, и одна из них едва не завершилась вторым голом Салаха.

На 77-й минуте хозяева разыграли очередную контратаку, но Оспина отразил удар Мане в упор. Позже Садио допустил еще пару убойных промахов.

Заключительные минуты матча получились очень нервными. Скорее "Ливерпуль" мог забить второй гол, чем "Наполи" сравнять счет, однако мяч Салаха так и остался единственным в игре. Уже в компенсированное время Алиссон совершил сейв мирового уровня и завизировал минимальную победу своей команды.

Матч получился захватывающим — во многом потому, что "Ливерпуль" упорно упускал свои моменты и позволял сопернику оставаться в игре. Однако "красные" все равно были лучше, и их победа выглядит заслуженной.

"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 1:0 (1:0)

Гол: Салах 34.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Ловрен 90), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо 85), Салах, Фирмино (Кейта 79), Мане.

"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руй (Гулам 70), Аллан, Хамшик, Руис (Зелински 62), Кальехон, Мертенс (Милик 67), Инсинье.

Предупреждения: Ван Дейк, Салах, Робертсон — Кулибали.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 01:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 12.12.2018 02:42 # lfcynwa
    отлично
    Всем здоровья!

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  2. liverpool1892est 12.12.2018 02:35 # liverpool1892est
    Салах просто машина!!!

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  3. sektant 12.12.2018 02:18 # sektant
    От души поздравляю настоящих болел ливерпуля, повторюсь настоящих, а не большую часть местных страпонщиков

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  4. ba-29 12.12.2018 02:08 # ba-29
    Чуйка подсказывает что завтра Аякс вынесет Баварию за 3.80.
    Изи мани (2)

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  5. madchester 12.12.2018 02:00 # madchester
    Чуйка подсказывает что какой то трофей Ливер в этом сезоне наконец то выиграет.

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  6. emily-lfc-2005 12.12.2018 01:48 # emily-lfc-2005
    Заслуженная и ожидаемая победа самого успешного английского клуба !!!! Я счастлива!!!Салах настоящий топ-голеадор и боец!Как жаль нервные клетки ман-куни и безвизового.Обмельчали парни.Поздравляю всех настоящих болельщиков Великого Ливерпуля и жду победу в следующем матче над маню!!!

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  7. ian 12.12.2018 01:43 # ian
    Вот скажите мне на милость, почему Хендо когда он успевает на мяч раньше соперника при их атаке, вот он остановил мяч и В Н И М А Н И Е даёт пас на два метра вправо или влево, и даже не вперёд и не назад, просто тупо ближнему катит...в его арсенале, голове больше нет других вариантов? На линии своей штрафной такой пас Роберьсону выкатил, когда трое макарон накрывали и чуть было не страшно, и в атаке когда следует обострить от также катит на метр-два. Что за дцпшник такой

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  8. redspool 12.12.2018 01:41 # redspool
    Алиссон и Салах во многом сделали разницу сегодня. Милнер, Матип и Вейналдум также были полезны. Мане и Арнольд временами выпадали из игры. Несмотря на слабую реализацию своих моментов, превосходство в движении над соперником сильно помогало ЛФК по ходу встречи. Все могло закончиться иначе, реализуй Кальехон или Милик свои шансы в концовке второго тайма.

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  9. ccchelsea 12.12.2018 01:35 # ccchelsea
    Кстати, где шера и прочие уёбки гейгуннерские, желавшие ЛФК вылета?

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  10. ccchelsea 12.12.2018 01:32 # ccchelsea
    Порту - МЮ
    Боруссия - Тоттенхэм
    Реал - Ливерпуль

    Скриньте. УЕФА не упустит возможности опять стравить Рамоса с Салахом и прочими Ловренами. Нагреют шарики.

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  11. blackdreamer 12.12.2018 01:31 # blackdreamer
    это вам не саррибол с карабахом
    тут обовдчики не помогли бы
    чолчей надо привыкать к ле , сезонов 10 там играть теперь

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  12. naby-keita 12.12.2018 01:29 # naby-keita
    Бляяяя
    Боруссия Барса Бавария Реал Ювентус Порто
    Вот это команды....

    Вангую нам Реал

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  13. chronicle 12.12.2018 01:29 # chronicle
    Хендо реально топовую игру провел. Не видел в матче ни Хамшика, ни Аллана, ни Руиса, а потом и Зелинского. Просто ахуейнейший контроль центра поля, а в атаке как отыграл, мм. Короче лучший матч Хендо в сезоне и надеюсь такую роль Клопп закрепит за ним и отодвинет немного от своих ворот.

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  14. mancunia-planet 12.12.2018 01:26 # mancunia-planet
    Сил на воскресное дерби не осталось, а играть против Чмаура с Филейным

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  15. bezviz 12.12.2018 01:26 # bezviz
    Норм там соперники у лузерки дальше)) страпон ждёт своих хозяев, кароч))

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  16. girasimus 12.12.2018 01:23 # girasimus
    Мане надо ещё пару матчей отдохнуть, всю свою энергию на бег тратит, завершения ноль.

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  17. naby-keita 12.12.2018 01:22 # naby-keita
    Эй красные, давайте без этого фанатизма, пенсизма и долбаебизма. Смотрю тут фанаты других клубов нормально поздравляют нас с победой сегодня.
    Это очень приятно
    Хочется их за это поблагодарить и пожелать их также удачи в плей-офф и чемпионате.
    А нас поздравляю с началом сезона! Наконец то Красная смертоносная атакующая с ультразвуковыми размахами З А В Е Л А С Ь !!!!!

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  18. chronicle 12.12.2018 01:22 # chronicle
    Помогли Муму с ценой на Кулибали.

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  19. liverfun 12.12.2018 01:21 # liverfun
    петушков тоже с победой. вообще далеко не подарок команда почеттино для любого победителя группы. а ливерпуль вообще самая незавидная пара для жребия, абсолютно сбалансированная машина.
    кстати, здоровья милнеру и тренту, надеюсь там мелочи и уже к маню будут готовы

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  20. mancunia-planet 12.12.2018 01:20 # mancunia-planet
    Интер, к сожалению, хуита невыносимая.
    Блин, а какая команда была у них лет семьсот назад. Ппц

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