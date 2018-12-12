"Ливерпуль" одержал победу над "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" отпраздновал победу в домашних стенах над "Наполи" благодаря единственному голу Мохамеда Салаха и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места Группы C.

Залечив рассечение, в стартовый состав "красных" вернулся Садио Мане. Он, Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд заменили Джердана Шакири, Фабиньо и Наби Кейта.



Хозяева "Энфилда" выглядели достаточно нервно в начале матча, но на седьмой минуте, наконец, провели размашистую атаку и едва не открыли счет. Энди Робертсон выполнил заброс в центр штрафной Мохамеду Салаху, а тот не решился пробить в касание, слишком отпустив от себя мяч.



Вскоре "Наполи" огрызнулся ударом Марека Хамшика с линии штрафной — над перекладиной. С таким же результатом бил головой полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.



"Ливерпуль" достаточно быстро обрел уверенность в себе и почувствовал поддержку трибун, принявшись оказывать давление. На 22-й минуте Мане результативно замкнул прострел Александер-Арнольда, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.



Натиск "красных" все нарастал, и на 34-й минуте гости дрогнули. Оказавшись на правом краю штрафной площади, Салах технично ушел от Калиду Кулибали и с острейшего угла послал мяч между ног бывшему голкиперу "Арсенала" Давиду Оспине — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" остепенился и концовку тайма провел осторожно, хотя продолжал владеть инициативой и атаковать.



Перерыв не сбил атакующий порыв хозяев, хотя вперед они ходили с некоторой опаской, ведь счет 1:0 совершенно не устраивал гостей и заставлял их отвечать. На 51-й минуте Салах пробил в основание штанги.



"Красные" контролировали игру, но где-то около 70-й минуты "Наполи" преобразился и пошел ва-банк. "Ливерпуль" в концовке сосредоточился на контратаках, и одна из них едва не завершилась вторым голом Салаха.



На 77-й минуте хозяева разыграли очередную контратаку, но Оспина отразил удар Мане в упор. Позже Садио допустил еще пару убойных промахов.



Заключительные минуты матча получились очень нервными. Скорее "Ливерпуль" мог забить второй гол, чем "Наполи" сравнять счет, однако мяч Салаха так и остался единственным в игре. Уже в компенсированное время Алиссон совершил сейв мирового уровня и завизировал минимальную победу своей команды.



Матч получился захватывающим — во многом потому, что "Ливерпуль" упорно упускал свои моменты и позволял сопернику оставаться в игре. Однако "красные" все равно были лучше, и их победа выглядит заслуженной.



"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 1:0 (1:0)



Гол: Салах 34.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Ловрен 90), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо 85), Салах, Фирмино (Кейта 79), Мане.



"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руй (Гулам 70), Аллан, Хамшик, Руис (Зелински 62), Кальехон, Мертенс (Милик 67), Инсинье.



Предупреждения: Ван Дейк, Салах, Робертсон — Кулибали.