Сане открыт к новому контракту с "Сити"
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане дал понять, что открыт к новому контракту со своим клубом.
За последний год с небольшим "горожане" продлили сотрудничество с Филом Фоденом, Рахимом Стерлингом, Серхио Агуэро, Кевином Де Брюйне, Эдерсоном, Габриэлем Жезусом, Николасом Отменди, Давидом Сильвой и Фернандиньо.
Сане пока не присоединился к их компании, однако еще на прошлой неделе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что его клуб продвигается в переговорах с 22-летним игроком сборной Германии. Сам Лерой отлично себя чувствует на "Этихад" и готов задержаться здесь подольше.
"Я действительно счастлив здесь, с момента своего перехода сюда. Я получаю удовольствие, играя у этого тренера и с этими игроками. Все они удивительны, но важнее всего, что они еще и удивительные люди с хорошим характером".
"Я чувствую себя здесь как дома с самого первого дня, и, конечно, есть все шансы, что я заключу новый контракт", — цитирует Сане Sky Sports.
12.12.2018 00:05
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Последние комментарии:
это шикарно. Но блять, САне, я тебя умоляю неь будь таким ленивым и отрабатый в обороне!
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