Сане открыт к новому контракту с "Сити"

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане дал понять, что открыт к новому контракту со своим клубом.

За последний год с небольшим "горожане" продлили сотрудничество с Филом Фоденом, Рахимом Стерлингом, Серхио Агуэро, Кевином Де Брюйне, Эдерсоном, Габриэлем Жезусом, Николасом Отменди, Давидом Сильвой и Фернандиньо.

Сане пока не присоединился к их компании, однако еще на прошлой неделе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что его клуб продвигается в переговорах с 22-летним игроком сборной Германии. Сам Лерой отлично себя чувствует на "Этихад" и готов задержаться здесь подольше.

"Я действительно счастлив здесь, с момента своего перехода сюда. Я получаю удовольствие, играя у этого тренера и с этими игроками. Все они удивительны, но важнее всего, что они еще и удивительные люди с хорошим характером".

"Я чувствую себя здесь как дома с самого первого дня, и, конечно, есть все шансы, что я заключу новый контракт", — цитирует Сане Sky Sports.


Метки контракты, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 12.12.2018 01:00 # dannylucker
    это шикарно. Но блять, САне, я тебя умоляю неь будь таким ленивым и отрабатый в обороне!

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  2. mc-od 12.12.2018 00:59 # mc-od
    Подпишут.

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  3. chebrec 12.12.2018 00:16 # chebrec
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