Моуриньо отрицает свою причастность к заявлению Мендеша

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не просил своего агента Жорже Мендеша опровергать появившиеся в прессе слухи.

На прошлой неделе в английской прессе появилась информация, что "Реал" хочет вернуть Моуриньо, а сам Жозе открыт к тому, чтобы снова поработать в Мадриде.



Слухи насчет будущего португальского тренера стали обычной вещью в этом сезоне, однако на сей раз Мендеш поступил необычным образом и выпустил официальное заявление, заверив, что его клиент очень счастлив на "Олд Траффорд".



Ходили разговоры, что Моуриньо мог сам попросить Мендеша выступить с опровержением появившихся слухов, однако Жозе уверяет, что он здесь не при чем.



"Я не имею к этому никакого отношения. Это всего лишь заявление, причем не мое заявление. Я не знал, что он собирается сделать это заявление. После я сказал ему, что мне все равно", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.