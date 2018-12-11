"Манчестер Сити" приобрел первого номера сборной США

"Манчестер Сити" завершил приобретение голкипера "Коламбус Крю" и сборной США Зака Стеффена.

В своем официальном заявлении "Коламбус Крю" сообщает, что Стеффен присоединится к "горожанам" 9 июня 2019, когда возобновится трансферное окно в МЛС.



Это будет самая крупная продажа в истории "Коламбус Крю", а одновременно рекордный трансфер по стоимости голкипера для всей МЛС. Предполагается, что Зак обойдется чемпионам Премьер-Лиги в 6 миллионов фунтов плюс бонусы.



Ранее в этом году 23-летний Стеффен был признан лучшим голкипером в МЛС, а благодаря своей отличной форме на клубном уровне утвердился в качестве первого номера американской сборной.



Ожидается, что в "Сити" Стеффен станет дублером Эдерсона, сменив в этой роли 35-летнего Клаудио Браво, который в данный момент тяжело травмирован и контракт которого истекает в конце сезона.