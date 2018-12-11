"Манчестер Сити" приобрел первого номера сборной США

Зак Стеффен "Манчестер Сити" завершил приобретение голкипера "Коламбус Крю" и сборной США Зака Стеффена.

В своем официальном заявлении "Коламбус Крю" сообщает, что Стеффен присоединится к "горожанам" 9 июня 2019, когда возобновится трансферное окно в МЛС.

Это будет самая крупная продажа в истории "Коламбус Крю", а одновременно рекордный трансфер по стоимости голкипера для всей МЛС. Предполагается, что Зак обойдется чемпионам Премьер-Лиги в 6 миллионов фунтов плюс бонусы.

Ранее в этом году 23-летний Стеффен был признан лучшим голкипером в МЛС, а благодаря своей отличной форме на клубном уровне утвердился в качестве первого номера американской сборной.

Ожидается, что в "Сити" Стеффен станет дублером Эдерсона, сменив в этой роли 35-летнего Клаудио Браво, который в данный момент тяжело травмирован и контракт которого истекает в конце сезона.


Метки Коламбус Крю, Манчестер Сити, Стеффен, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 11.12.2018 23:25 # mc-od
    Отличная сделка. Просто супер.

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  2. jayspearingagent 11.12.2018 22:19 # jayspearingagent
    Сити не о*уел? Снять 12 очков с команды!

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