Марселино: "Байи будет очень важным игроком для "Юнайтед"

Главный тренер "Валенсии" Марселино убежден, что защитник Эрик Байи вернет доверие Жозе Моуриньо и будет "очень важным игроком" для "Манчестер Юнайтед".

В матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в октябре Байи был неожиданно заменен уже на 19-й минуте. Казалось, Моуриньо окончательно разочаровался в Эрике, а в прессе с тех пор регулярно появляются слухи, что защитник может покинуть "Юнайтед" с возобновлением трансферного окна в январе.



В среду вечером против "Валенсии" 24-летний Байи может сыграть всего лишь свой второй матч с момента той унизительной замены. В преддверии этой игры Марселино выразил поддержку своему бывшему подопечному по "Вильярреалу", откуда Эрик и прибыл на "Олд Траффорд".



"Мне так повезло поработать с Эриком как с футболистом. Он выдающийся игрок и выдающийся человек. Мне жаль его, потому что все эти травмы сказались на его игре. Знаю, он переживает тяжелое время, и ему сложно стабильно оставаться в ритме".



"Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что его молодость поможет ему преодолеть эти трудности. Он будет очень важным игроком для "Юнайтед".



"Думаю, он играет очень хорошо, когда играет за "Юнайтед", но из-за своих травм не получает той удачи, которой заслуживает", — цитирует Марселино Daily Mail.