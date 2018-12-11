Яя Туре остался без клуба

Яя Туре Клубы Премьер-Лиги могут обратить внимание на бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, который сегодня расторг свой контракт с "Олимпиакосом".

Напомним, Туре покинул "Сити" в конце прошлого сезона. За клуб с "Этихад" Яя провел 230 матчей и забил 59 голов, выиграв три титула Премьер-Лиги.

Получив статус свободного агента, Яя отправился в "Олимпиакос", за который он уже выступал в молодости. Однако за три месяца в Греции 35-летний ивуариец провел лишь пять матчей.

Сегодня "Олимпиакос" официально объявил, что по обоюдному желанию сторон контракт Туре был расторгнут. Во вторник Яя попрощался с партнерами по команде и теперь может приступать к поискам нового пристанища.

Отметим, греческая радиостанция Sport24 утверждает, что Туре просто не оправдал оправданий тренерского штаба "Олимпиакоса", и именно это стало причиной прекращения сотрудничества. Тем не менее, колоссальный опыт ветерана в английском футболе может привлечь к нему внимание клубов Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.


Метки Олимпиакос, Туре

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2018 20:00

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  1. seregaball 11.12.2018 20:19 # seregaball
    Китай,Штаты----он ваш

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  2. petertosh 11.12.2018 20:10 # petertosh
    Сейчас уже вряд ли кого может усилить из апл. Два года не играет в футбол. По китаям/эмиратам поедет...

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  3. atary 11.12.2018 20:03 # atary
    Не оправдал оправданий)

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