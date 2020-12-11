Каррагер: "Клопп значительно эволюционировал"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп значительно вырос в профессиональном отношении за время работы в Англии.

В этом сезоне "красные" принялись играть в очень зрелый и стабильно приносящий результаты футбол, благодаря чему в минувший уикенд перехватили лидерство в Премьер-Лиге.



Этот футбол весьма контрастирует с той бесшабашной атакующей игрой, которой Клопп славился прежде, но Каррагер видит в этом лишь доказательство того, что Юрген развивается.



"Да, стиль Клоппа эволюционирует, и мы убеждаемся в этом. Когда он пришел, мы знали, что он является тренером топ-уровня, но я, будучи болельщиком "Ливерпуля", опасался насчет того, сможет ли он эволюционировать".



"Сможет ли он адаптироваться и измениться или будет вечно играть по схеме 4-3-3, неустанно прессингуя? Будут ли его команды демонстрировать такую же тактическую грамотность, как в баскетбольных матчах топ-уровня? Наладит ли он оборону? Я не думал, что он сможет, и это вызывало у меня беспокойство".



"Я понимал, что это будет интересно, но опасался, сможет ли "Ливерпуль" выигрывать большие трофеи при Клоппе. Пока они этого не сделали, но они уже поучаствовали в финале Лиги Чемпионов".



"Они во главе лиги после 16 матчей и, как кажется, готовы реально побороться за титул. Это стало возможно благодаря изменениям, которые обеспечил Юрген Клопп. Это его главное достижение как тренера".



"Думаю, прежде Клоппа воспринимали тем, кто носится у бровки и кричит, действуя как мотиватор и не сильно много внимания уделяя тактике в раздевалке. Думаю, насчет каждого тренера существует подобный миф".



"Думал ли я, что Клопп сможет произвести изменения, которые мы наблюдали в конце прошлого сезона и особенно в этом сезоне? Нет, не думал, но происходящее в этом сезоне делает его еще более классным тренером в моих глазах".



"Не только из-за того, что "Ливерпуль" во главе лиги, потому что они были на вершине и два сезона назад на этой стадии, но также из-за того, каким образом они обеспечили это".



"Люди говорят, что "Ливерпуль" не играет в интересный футбол, но это абсолютная чепуха. Сейчас "Ливерпуль" играет гораздо, гораздо лучше, чем когда когда-либо раньше при Юргене Клоппе", — сообщил Каррагер в эфире.