Гвардиола: "Расизм повсюду"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал своего вингера Рахима Стерлинга, который стал жертвой расистского оскорбления во время матча Премьер-Лиги против "Челси".
После инцидента на "Стэмфорд Бридж" Стерлинг сделал официальное заявление, обвинив прессу в разжигании расизма. Гвардиола приветствует этот смелый поступок и считает, что данная проблема гораздо глобальнее и не ограничивается футболом.
"У людей были опасения из-за случившегося. но с Рахимом все хорошо. Он сделал заявление и довольно четко выразил свои мысли".
"Расизм повсюду. Люди сосредоточены на расизме в футболе, но он, к сожалению, есть не только в футболе".
"Посмотрите, что происходит с иммигрантами, беженцам по всему миру, как мы к ним относимся. Мы должны сражаться за улучшение нашего общества".
"Рахим прекрасно выразил свою точку зрения. Он невероятная личность, невероятный человек", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
11.12.2018 18:00
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Последние комментарии:
Так и черножопых повсюду
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Гвардиоллу можно описать с одним словом "Гений"
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подлизы повсюду
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Пеп как всегда, просто лучший, все четко и поделу!
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И это говорит бритоголовый белый мужик...
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Прямо Стерлингом завоняло...
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