Гвардиола: "Расизм повсюду"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал своего вингера Рахима Стерлинга, который стал жертвой расистского оскорбления во время матча Премьер-Лиги против "Челси".

После инцидента на "Стэмфорд Бридж" Стерлинг сделал официальное заявление, обвинив прессу в разжигании расизма. Гвардиола приветствует этот смелый поступок и считает, что данная проблема гораздо глобальнее и не ограничивается футболом.



"У людей были опасения из-за случившегося. но с Рахимом все хорошо. Он сделал заявление и довольно четко выразил свои мысли".



"Расизм повсюду. Люди сосредоточены на расизме в футболе, но он, к сожалению, есть не только в футболе".



"Посмотрите, что происходит с иммигрантами, беженцам по всему миру, как мы к ним относимся. Мы должны сражаться за улучшение нашего общества".



"Рахим прекрасно выразил свою точку зрения. Он невероятная личность, невероятный человек", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.