Гвардиола: "Расизм повсюду"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал своего вингера Рахима Стерлинга, который стал жертвой расистского оскорбления во время матча Премьер-Лиги против "Челси".

После инцидента на "Стэмфорд Бридж" Стерлинг сделал официальное заявление, обвинив прессу в разжигании расизма. Гвардиола приветствует этот смелый поступок и считает, что данная проблема гораздо глобальнее и не ограничивается футболом.

"У людей были опасения из-за случившегося. но с Рахимом все хорошо. Он сделал заявление и довольно четко выразил свои мысли".

"Расизм повсюду. Люди сосредоточены на расизме в футболе, но он, к сожалению, есть не только в футболе".

"Посмотрите, что происходит с иммигрантами, беженцам по всему миру, как мы к ним относимся. Мы должны сражаться за улучшение нашего общества".

"Рахим прекрасно выразил свою точку зрения. Он невероятная личность, невероятный человек", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, расизм, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 862

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  1. keita 11.12.2018 19:00 # keita
    Так и черножопых повсюду

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  2. silva77 11.12.2018 18:45 # silva77
    Гвардиоллу можно описать с одним словом "Гений"

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  3. monsieurgood 11.12.2018 18:32 # monsieurgood
    подлизы повсюду

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  4. arhangel777 11.12.2018 18:29 # arhangel777
    Пеп как всегда, просто лучший, все четко и поделу!

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  5. brown-ale 11.12.2018 18:26 # brown-ale
    И это говорит бритоголовый белый мужик...

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  6. felixok 11.12.2018 18:04 # felixok
    Прямо Стерлингом завоняло...

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