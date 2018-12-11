Давид Сильва пропустит три недели

Ближайшие три недели "Манчестер Сити" проведет без своего ведущего полузащитника Давида Сильвы, который выбыл и строя с травмой задней поверхности бедра.

В минувший уикенд "горожане" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Челси" со счетом 2:0. В результате "Сити" был вынужден подвинуться с вершины таблицы, а еще одним негативным моментом стало повреждение Сильвы.



Давид травмировал свою правую ногу в середине второго тайма и теперь уже не сыграет до конца календарного года. А вот нападающий Серхио Агуэро может покинуть лазарет в ближайшие дни.



"Давид Сильва недоступен. Кевин Де Брюйне недоступен. Данило недоступен. Серхио Агуэро не готов".



"Мы располагаем 15 готовыми игроками, поэтому я не могу слишком использовать ротацию. К счастью, мы уже вышли в следующий раунд Лиг Чемпионов, но мы все равно должны стараться побеждать в каждом матче".



"У Серхио есть шансы вернуться к уикенду", — цитирует Гвардиолу Sk Sports.