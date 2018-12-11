Почеттино предостерег европейских грандов насчет Кейна

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предостерег европейские гранды от попыток переманить нападающего Харри Кейна.

На днях в прессе появились слухи, что в конце сезона "Барселона" собирается предложить 200 миллионов фунтов за Кейна, в котором каталонский клуб якобы видит преемника для Луиса Суареса.



В преддверии матча на "Ноу Камп" Почеттино дал понять, что не видит причин переживать за будущее своего бомбардира до тех пор, пока амбиции Кейна совпадают с амбициями "шпор" — одних лишь денег для покупки Харри будет мало.



"Есть ли у "Барселоны" потенциал переманить Кейна? Мы видели много примеров, когда команды из Ла Лиги и Премьер-Лиги обладают экономической мощью, чтобы переманить звездного игрока из важной команды".



"Подобное неоднократно случалось в прошлом. "Реал" купил Криштиану Роналду у "Манчестер Юнайтед", Филиппе Коутиньо забрали у "Ливерпуля".



"Это случалось по-разному и, уверен, будет случаться в будущем. Но это зависит не только от экономической стороны, но также от стремлений самого игрока", — цитирует Почеттино Sky Sports.