"Ливерпуль" может предложить 15 миллионов фунтов за Паскаля Гросса
Неожиданной целью "Ливерпуля" в преддверии зимнего трансферного окна стал полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс.
В прошлом сезоне Гросс был признан Игроком Года в своей команде, забив семь голов и отдав восемь результативных передач. Летом, спустя год после своего перехода из "Ингольштадта" за 3 млн. фунтов, Паскаль был награжден новым четырехлетним контрактом.
Нынешний сезон 27-летний немец, специализирующийся на исполнении штрафных ударов, проводит не столь убедительно, однако это не смущает Клоппа, который следит за плеймейкером еще со времен своей работы в дортмундской "Боруссии".
Юрген считает, что его соотечественник увеличил бы глубину состава "Ливерпуля" и стал бы полезным игроком ротации. Как утверждает Daily Mirror, Клопп надеется, что 15 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Гросса.
Добавим, что затруднения Паскаля в этом сезоне связаны с травмами. Пока что Гросс сыграл восемь матчей в Премьер-Лиге — или 506 минут — и забил один гол.
11.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
Ожидание Кефир, Дномбеле, реальность Грос
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Михайло уже реально сбрендил.
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daily mirror
бля миха не стыдно
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да ну, можно было новую новость не создавать в слухи пихнуть.
миррор же.
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Для ротации хороший варик.
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Ооо, вот они трансферы Далнфлеша.
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найс утка на потеху тупым пинсам
нахуй он нужен тень хендерсона
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для Ливера, самое то!
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