"Ливерпуль" может предложить 15 миллионов фунтов за Паскаля Гросса

Неожиданной целью "Ливерпуля" в преддверии зимнего трансферного окна стал полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс.

В прошлом сезоне Гросс был признан Игроком Года в своей команде, забив семь голов и отдав восемь результативных передач. Летом, спустя год после своего перехода из "Ингольштадта" за 3 млн. фунтов, Паскаль был награжден новым четырехлетним контрактом.



Нынешний сезон 27-летний немец, специализирующийся на исполнении штрафных ударов, проводит не столь убедительно, однако это не смущает Клоппа, который следит за плеймейкером еще со времен своей работы в дортмундской "Боруссии".



Юрген считает, что его соотечественник увеличил бы глубину состава "Ливерпуля" и стал бы полезным игроком ротации. Как утверждает Daily Mirror, Клопп надеется, что 15 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Гросса.



Добавим, что затруднения Паскаля в этом сезоне связаны с травмами. Пока что Гросс сыграл восемь матчей в Премьер-Лиге — или 506 минут — и забил один гол.