"Ливерпуль" может предложить 15 миллионов фунтов за Паскаля Гросса

Паскаль Гросс Неожиданной целью "Ливерпуля" в преддверии зимнего трансферного окна стал полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс.

В прошлом сезоне Гросс был признан Игроком Года в своей команде, забив семь голов и отдав восемь результативных передач. Летом, спустя год после своего перехода из "Ингольштадта" за 3 млн. фунтов, Паскаль был награжден новым четырехлетним контрактом.

Нынешний сезон 27-летний немец, специализирующийся на исполнении штрафных ударов, проводит не столь убедительно, однако это не смущает Клоппа, который следит за плеймейкером еще со времен своей работы в дортмундской "Боруссии".

Юрген считает, что его соотечественник увеличил бы глубину состава "Ливерпуля" и стал бы полезным игроком ротации. Как утверждает Daily Mirror, Клопп надеется, что 15 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Гросса.

Добавим, что затруднения Паскаля в этом сезоне связаны с травмами. Пока что Гросс сыграл восемь матчей в Премьер-Лиге — или 506 минут — и забил один гол.


Метки Брайтон, Гросс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2018 15:00

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  1. carrick-16 11.12.2018 16:30 # carrick-16
    Ожидание Кефир, Дномбеле, реальность Грос

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  2. denissimo666 11.12.2018 16:07 # denissimo666
    Михайло уже реально сбрендил.

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  3. lfcynwa 11.12.2018 15:40 # lfcynwa
    daily mirror
    бля миха не стыдно

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  4. gerrard08 11.12.2018 15:32 # gerrard08
    да ну, можно было новую новость не создавать в слухи пихнуть.
    миррор же.

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  5. ccchelsea 11.12.2018 15:31 # ccchelsea
    Для ротации хороший варик.

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  6. slash-lfc 11.12.2018 15:30 # slash-lfc
    Ооо, вот они трансферы Далнфлеша.

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  7. blackdreamer 11.12.2018 15:26 # blackdreamer
    найс утка на потеху тупым пинсам
    нахуй он нужен тень хендерсона

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  8. gunars 11.12.2018 15:19 # gunars
    для Ливера, самое то!

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