Прогнозы на 6-й тур группового этапа Лиги Чемпионов. Матчи вторника

В матчах шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов за вторник главная интрига связана с английскими клубами — "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", которым нужно обыгрывать "Наполи" и "Барселону", соответственно, чтобы пробиться в плей-офф. Полезная для ставок статистика и прогнозы экспертов — в материале FAPL.ru.





БАРСЕЛОНА — ТОТТЕНХЭМ

Вторник, 11 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Барселона" уступила всего в одном матче Лиги Чемпионов из 16 последних;

- "Тоттенхэм" не смог выиграть в трех последних выездных матчах Лиги Чемпионов;

- в девяти из 10 последних матчей "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:2



Варианты для ставок от Who Scored:



Победа "Барселоны" — 2.1 в БК Фонбет

Точный счет 3:2 — 19.0 в БК Фонбет

Тотал больше 3.5 голов — 2.2 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



"Барселона" уже вышла в плей-офф, но дело в том, что это "Барселона", и она не оказывает никому помощи. У "шпор" будет реальный шанс, но я думаю, что это для них просто игра, где можно показать достойный футбол. У "Тоттенхэма" действительно есть опасные игроки, и матч может получиться очень результативным, если команды сыграют в открытый футбол, но это больше подойдет "Барселоне", потому что для них сыграть в открытый футбол — за счастье.



Прогноз Чарли Николаса: "Барселона" выиграет 4:2, Деле Алли забьет



ИНТЕР — ПСВ

Вторник, 11 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних семи матчах ПСВ в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;

- ПСВ пропускал минимум дважды в последних пяти матчах Лиги Чемпионов;

- "Интер" выиграл три последних матча у ПСВ во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 2:1



Варианты для ставок от Who Scored:



Победа "Интера" — 1.32 в БК Фонбет

Точный счет 2:1 — 9.0 в БК Фонбет

Тотал больше 2.5 голов — 1.5 в БК Фонбет



ЛИВЕРПУЛЬ — НАПОЛИ

Вторник, 11 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- тотал больше 2.5 голов проходил в 13 из 16 последних матчей "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов;

- "Наполи" не проигрывал в пяти последних матчах в Лиге Чемпионов;

- в восьми из 11 последних матчей "Наполи" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:2



Варианты для ставок от Who Scored:



Ничья — 4.3 в БК Фонбет

Точный счет 2:2 — 13.0 в БК Фонбет

Тотал больше 2.5 голов — 1.5 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Это очень важный момент, чтобы поддержать "Ливерпуль". Я говорил раньше, что "Энфилд" — одно из трех лучших мест для просмотра футбола на планете, и в этой игре мы убедимся, почему. Это будет очень опасная игра, так как "Наполи" — отличная команда, и они уже обыгрывали "Ливерпуль". Но "красные" провели несколько замечательных вечеров в еврокубках на "Энфилде" и я думаю, нас ждет еще один такой же вечер сегодня.



Прогноз Чарли Николаса: "Ливерпуль" выиграет 3:1, Мохамед Салах и Роберто Фирмино забьют



ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — ПСЖ

Вторник, 11 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в 19 из 20 последних матчей ПСЖ в ЛЧ проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Црвена Звезда" выиграла в основное время всего один из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов, включая квалификацию;

- "Пари Сен-Жермен" выиграл всего два матча из восьми последних в Лиге Чемпионов, уступив в четырез из них.



Прогноз Who Scored: 0:2



Варианты для ставок от Who Scored:



Победа ПСЖ — 1.17 в БК Фонбет

Точный счет 0:2 — 6.5 в БК Фонбет

Тотал меньше 2.5 голов — 2.55 в БК Фонбет



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru