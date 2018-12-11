Прогнозы на 6-й тур группового этапа Лиги Чемпионов. Матчи вторника
В матчах шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов за вторник главная интрига связана с английскими клубами — "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", которым нужно обыгрывать "Наполи" и "Барселону", соответственно, чтобы пробиться в плей-офф. Полезная для ставок статистика и прогнозы экспертов — в материале FAPL.ru.
БАРСЕЛОНА — ТОТТЕНХЭМ
Вторник, 11 декабря, 23:00
Ключевая статистика от Who Scored
- "Барселона" уступила всего в одном матче Лиги Чемпионов из 16 последних;
- "Тоттенхэм" не смог выиграть в трех последних выездных матчах Лиги Чемпионов;
- в девяти из 10 последних матчей "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов.
Прогноз Who Scored: 3:2
Варианты для ставок от Who Scored:
Победа "Барселоны" — 2.1 в БК Фонбет
Точный счет 3:2 — 19.0 в БК Фонбет
Тотал больше 3.5 голов — 2.2 в БК Фонбет
Чарли Николас (Sky Sports)
"Барселона" уже вышла в плей-офф, но дело в том, что это "Барселона", и она не оказывает никому помощи. У "шпор" будет реальный шанс, но я думаю, что это для них просто игра, где можно показать достойный футбол. У "Тоттенхэма" действительно есть опасные игроки, и матч может получиться очень результативным, если команды сыграют в открытый футбол, но это больше подойдет "Барселоне", потому что для них сыграть в открытый футбол — за счастье.
Прогноз Чарли Николаса: "Барселона" выиграет 4:2, Деле Алли забьет
ИНТЕР — ПСВ
Вторник, 11 декабря, 23:00
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних семи матчах ПСВ в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;
- ПСВ пропускал минимум дважды в последних пяти матчах Лиги Чемпионов;
- "Интер" выиграл три последних матча у ПСВ во всех соревнованиях.
Прогноз Who Scored: 2:1
Варианты для ставок от Who Scored:
Победа "Интера" — 1.32 в БК Фонбет
Точный счет 2:1 — 9.0 в БК Фонбет
Тотал больше 2.5 голов — 1.5 в БК Фонбет
ЛИВЕРПУЛЬ — НАПОЛИ
Вторник, 11 декабря, 23:00
Ключевая статистика от Who Scored
- тотал больше 2.5 голов проходил в 13 из 16 последних матчей "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов;
- "Наполи" не проигрывал в пяти последних матчах в Лиге Чемпионов;
- в восьми из 11 последних матчей "Наполи" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов.
Прогноз Who Scored: 2:2
Варианты для ставок от Who Scored:
Ничья — 4.3 в БК Фонбет
Точный счет 2:2 — 13.0 в БК Фонбет
Тотал больше 2.5 голов — 1.5 в БК Фонбет
Чарли Николас (Sky Sports)
Это очень важный момент, чтобы поддержать "Ливерпуль". Я говорил раньше, что "Энфилд" — одно из трех лучших мест для просмотра футбола на планете, и в этой игре мы убедимся, почему. Это будет очень опасная игра, так как "Наполи" — отличная команда, и они уже обыгрывали "Ливерпуль". Но "красные" провели несколько замечательных вечеров в еврокубках на "Энфилде" и я думаю, нас ждет еще один такой же вечер сегодня.
Прогноз Чарли Николаса: "Ливерпуль" выиграет 3:1, Мохамед Салах и Роберто Фирмино забьют
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — ПСЖ
Вторник, 11 декабря, 23:00
Ключевая статистика от Who Scored
- в 19 из 20 последних матчей ПСЖ в ЛЧ проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Црвена Звезда" выиграла в основное время всего один из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов, включая квалификацию;
- "Пари Сен-Жермен" выиграл всего два матча из восьми последних в Лиге Чемпионов, уступив в четырез из них.
Прогноз Who Scored: 0:2
Варианты для ставок от Who Scored:
Победа ПСЖ — 1.17 в БК Фонбет
Точный счет 0:2 — 6.5 в БК Фонбет
Тотал меньше 2.5 голов — 2.55 в БК Фонбет
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
11.12.2018 14:20
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Кошельки все достаем
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СТАВЛЮ ХАТУ
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Батя взял тотал больше трех в матче с Барсой, и Интер с форой -1,5.
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