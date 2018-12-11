Льорис верит, что "Тоттенхэм" способен обыграть "Барселону"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что его команда способна победить "Барселону" на "Ноу Камп", несмотря на впечатляющую форму Лионеля Месси.

Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, "шпоры" обязаны побеждать "Барселону" в заключительном матче группового этапа.



В 17 матчах этого сезона Месси забил 17 голов, однако Льорис верит, что он и его партнеры смогут сдержать такого игрока, чья команда досрочно обеспечила себе первое место в квартете.



"Думаю, матчи против "Барселоны" на "Ноу Камп" всегда являются особенными. Это особенное место, и это правда, что мы сыграем против некоторых из лучших игроков в истории".



"Это будет непросто, но я думаю, важнее всего верить в свои шансы пройти дальше. Мы сыграем на 100 процентов с верой в то, что нам это по силам".



"Думаю, остановить такого игрока, как Лионель Месси, всегда сложно, но если нам это и удастся, то только как команде. Нам нужна сильная игра — естественно, в индивидуальном отношении, но в первую очередь в командном", — цитирует Льориса Sky Sports.