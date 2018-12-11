Анонс матча "Барселона" — "Тоттенхэм"

Чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" должен сыграть на выезде с "Барселоной" не хуже, чем в параллельном матче сыграет "Интер" с ПСВ.

Еще недавно положение "шпор" в Лиге Чемпионов казалось безнадежным, однако домашние победы над "Интером" и ПСВ помогли подопечным Маурисио Почеттино поправить свое положение и вскарабкаться на второе место Группы B.



Однако удержаться на этом втором месте будет непросто, даже несмотря на то, что "Барселона" досрочно выиграла квартет.



Принимая дома ПСВ, в активе которого лишь одно очко, "Интер" будет явно настроен на победу, а это означает, что "шпорам" тоже придется обыгрывать своего соперника, чтобы все команды остались на своих местах.



"Если мы заслуживаем выйти в плей-офф, то должны побеждать во вторник. Изначально мы планировали отправиться к "Барселоне", уже обеспечив себе выход из группы. Мы будем следить за матчем в Милане, но важно сохранять концентрацию на своей задаче", — говорил Почеттино.



- В предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" еще никогда не проигрывал в шестом туре группового этапа — две победы и одна ничья.



- "Барселона" выиграла свою группу Лиги Чемпионов в 12-м сезоне подряд. Однако прежде победитель Группы B лишь однажды выигрывал весь турнир ("Реал в 2013/14).



- "Барселона" не знает поражений уже 28 домашних матчей кряду в Лиге Чемпионов, включая 26 побед. В этих поединках каталонцы забил 87 голов и пропустили только 13.



- "Тоттенхэм" еще не побеждал на выезде в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — одна ничья и одно поражение. В предыдущих сезонах участия в турнире "шпоры" набирали минимум два очка за пределами своего стадиона.



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил семь голов в своих семи последних выездных матчах Лиги Чемпионов.



"Тоттенхэм" оставил дома травмированных Кирана Триппьера и Сержа Орье, что заставит Почеттино использовать справа в обороне Кайла Уолкер-Питерса или Эрика Дайера. Эрик Ламела восстановился после повреждения бедра.



Лига Чемпионов. Группа B. 6-й тур

"Барселона" (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия)

Барселона. Стадион "Ноу Камп". 23:00 Онлайн-трансляция