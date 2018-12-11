Анонс матча "Барселона" — "Тоттенхэм"
Чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" должен сыграть на выезде с "Барселоной" не хуже, чем в параллельном матче сыграет "Интер" с ПСВ.
Еще недавно положение "шпор" в Лиге Чемпионов казалось безнадежным, однако домашние победы над "Интером" и ПСВ помогли подопечным Маурисио Почеттино поправить свое положение и вскарабкаться на второе место Группы B.
Однако удержаться на этом втором месте будет непросто, даже несмотря на то, что "Барселона" досрочно выиграла квартет.
Принимая дома ПСВ, в активе которого лишь одно очко, "Интер" будет явно настроен на победу, а это означает, что "шпорам" тоже придется обыгрывать своего соперника, чтобы все команды остались на своих местах.
"Если мы заслуживаем выйти в плей-офф, то должны побеждать во вторник. Изначально мы планировали отправиться к "Барселоне", уже обеспечив себе выход из группы. Мы будем следить за матчем в Милане, но важно сохранять концентрацию на своей задаче", — говорил Почеттино.
- В предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" еще никогда не проигрывал в шестом туре группового этапа — две победы и одна ничья.
- "Барселона" выиграла свою группу Лиги Чемпионов в 12-м сезоне подряд. Однако прежде победитель Группы B лишь однажды выигрывал весь турнир ("Реал в 2013/14).
- "Барселона" не знает поражений уже 28 домашних матчей кряду в Лиге Чемпионов, включая 26 побед. В этих поединках каталонцы забил 87 голов и пропустили только 13.
- "Тоттенхэм" еще не побеждал на выезде в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — одна ничья и одно поражение. В предыдущих сезонах участия в турнире "шпоры" набирали минимум два очка за пределами своего стадиона.
- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил семь голов в своих семи последних выездных матчах Лиги Чемпионов.
"Тоттенхэм" оставил дома травмированных Кирана Триппьера и Сержа Орье, что заставит Почеттино использовать справа в обороне Кайла Уолкер-Питерса или Эрика Дайера. Эрик Ламела восстановился после повреждения бедра.
Лига Чемпионов. Группа B. 6-й тур
"Барселона" (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия)
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 23:00 Онлайн-трансляция
11.12.2018 13:00
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Отсутсвие мотивации у Барселоны и бешенное желание у команды Тоттенхэм. Петухи имеют хорошую форму, шансы есть, как сказал Клопп: "Если тебе кто-то дает шанс, нужно им пользоваться". Вперед! Надо рaзъeбать путалонцев!
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Ну тут без вариантов
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