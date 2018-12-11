Анонс матча "Ливерпуль" — "Наполи"

Во вторник вечером "Ливерпулю" обязательно нужно побеждать "Наполи", причем с определенным счетом, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Прошлогодний финалист Лиги Чемпионов откровенно не впечатляет в этом розыгрыше элитного европейского турнира — "Ливерпуль" проиграл все три выездных матча, включая 1:0 в Неаполе, и поставил под угрозу свой выход из группы.



Чтобы в последний момент все-таки опередить "Наполи" и вскочить на подножку уходящего поезда, ворвавшись в 1/8 финала со второго места Группы C, команде Юргена Клоппа необходимо побеждать на "Энфилде" строго со счетом 1:0 или с каким-либо другим счетом, имея перевес минимум в два мяча.



Уверенности "красным" должны придать их успехи во внутреннем чемпионате. В минувший уикенд, воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити", "Ливерпуль" захватил лидерство в Премьер-Лиге и теперь остается единственной командой дивизион, до сих пор не потерпевшей ни одного поражения.



"Еще после матча с "Наполи" мы понимали, что это недостаточно хорошо. В Белграде мы сыграли не лучше. В Париже было неплохо для выездного матча, но так бывает, что ты можешь проиграть на поле ПСЖ в Лиге Чемпионов. Мы дали им бой, но проиграли".



"Дома мы пока что играем хорошо, но завтра вечером нужно сыграть еще лучше. Я сказал парням, что мы добьемся того, чего заслуживаем, если не будет каких-то особенных судейских решений".



"Мы сами создали эту ситуацию, но у нас все еще есть возможность выйти дальше. Это большая возможность, и мы постараемся сделать все, чтобы ей воспользоваться. Если тебе кто-то дает шанс, нужно им пользоваться", — говорил Клопп на пресс-конференции.



- Это будет четвертая встреча "Ливерпуля" и "Наполи". Сейчас у каждой из команд по одной победе.



- Вырвать победу во втором туре этого розыгрыша Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" "Наполи" удалось 18-м и одновременно заключительным в матче ударом.



- Тогда в Неаполе "Ливерпуль" ни разу не пробил в створ — впервые для своего матча в Лиге Чемпионов с февраля 2006.



- "Ливерпуль" не знает поражений на "Энфилде" уже 18 матчей кряду в еврокубках, включая 13 побед.



- "Наполи" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов. Эта серия берет начало с победы 1:2 над "Бенфикой" в декабре 2016.



- Если "Наполи" избежит поражения, то выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз за пять сезонов участия в турнире (также в 2011/12 и 2016/17).



После трех матчей отсутствия с сотрясением готов вернуться защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен. Адам Лаллана в порядке, несмотря на собственную травму головы, полученную против "Борнмута" в минувшую субботу. Ожидается, что в старте выйдут Джордан Хендерсон и Садио Мане.



Лига Чемпионов. Группа C. 6-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция