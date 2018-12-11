Ван Дейк уверен, что "Ливерпулю" хватит сил на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команда достаточно хороша, чтобы с успехом вести борьбу и Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов.

В домашнем противостоянии с "Наполи" во вторник вечером станет ясно, выйдет ли "Ливерпуль" в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.



Среди болельщиков "красных" есть мнение, что выбывание из Лиги Чемпионов помогло бы сохранить силы на Премьер-Лигу, где команда Юргена Клоппа перехватила лидерство в минувший уикенд, однако Ван Дейк против этого.



"Я не думаю, что они являются настоящими болельщиками "Ливерпуля", раз говорят такое. Я смотрю на наш состав и абсолютно верю, что мы можем сражаться на двух фронтах. Но нам все еще нужно подтвердить это".



"Мы хотим выступать на высочайшем уровне. Сейчас мы во главе лиги, но на следующей неделе все может измениться. Это непредсказуемо. Сейчас для нас важнее всего постараться изо всех сил, чтобы выйти в следующий раунд. Я очень уверен в своей команде, как и всегда", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.