Светская хроника за вторник

Тоби Алдервейрелд — цель номер один "Манчестер Юнайтед" на январь. "Ливерпуль" интересуется Торганом Азаром. "Челси" обсуждает покупку Эльсеида Хюсая. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд сообщил главному тренеру Жозе Моуриньо, что тот сможет приобрести защитника в следующем месяце. Целью номер один "красных дьяволов" является оцениваемый в 40 миллионов фунтов Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма". (The Sun)



"Юнайтед" сообщил полузащитнику Полю Погба, что тот не покинет клуб в январе. (Daily Mail)



"Юнайтед" является "самым заинтересованным" клубом в полузащитнике "Лиона" Танги Ндомбеле. (France Football)



"Тоттенхэм" и "Юнайтед" следят за 20-летним нападающим "Стяуа" Деннисом Маном. (The Sun)



"Юнайтед" и "Арсенал" обдумывают приобретение в январе 19-летнего полузащитника "Герты" Арне Майера. (The Sun)



Полузащитника "Реала" Маркос Льоренте, которого сватают в "Арсенал" и "Ливерпуль", примет решение о своем будущем к Рождеству. (Goal)



"Ливерпуль" интересуется полузащитником менхенгладбахской "Боруссии" Торганом Азаром. (Daily Star)



"Челси" провел переговоры с "Наполи" о приобретении правого защитника Эльсеида Хюсая, за которого итальянский клуб хочет 45 млн. фунтов. Освободить место албанцу на "Стэмфорд Бридж" может Давида Дзаппакоста, заполучить которого хочет "Лацио". (Daily Mail)



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри готов пригласить нападающего "Милана" Гонсало Игуаина на место Альваро Мораты. (Sportmediaset)



Агенты "Манчестер Сити" просматривали нападающего "Лилля" Николя Пепе в воскресенье. (InfoFoot)



Агент полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша подталкивает своего клиента к переходу в "Ювентус". (Calciomercato)



Наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери нацелен на нападающего "Фенербахче" Ислама Слимани, который в свое время стал его рекордным приобретением в "Лестере". (The Telegraph)



Полузащитник "Лестера" Энди Кинг может перейти в "Вест Бромвич". (Daily Mail)



Отец нападающего "Аталанта Юнайтед" Мигеля Альмирона подтвердил, что "Ньюкасл" лидирует в борьбе за его сына. (Newcastle Chronicle)



Другое



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку прекратил сотрудничество с Мино Райолой. Теперь агентом бельгийца является Федерико Пасторелло, среди клиентов которого значится экс-тренер "Челси" Антонио Конте. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Пол Скоулз назвал Зинедина Зидана лучшим игроком из числа тех, которым ему довелось противостоять на футбольном поле. (FourFourTwo)



Также Скоулз сообщил, что сохраняет желание стать тренером. (FourFourTwo)



71-летний Харри Рэднапп планирует вернуться к тренерской работе после съемок в телешоу I'm A Celebrity. (Daily Express)



Во вчерашнем матче против "Эвертона" болельщики "Уотфорда" встретили своего бывшего тренера Марку Силву змеями. (The Sun)