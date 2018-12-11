Президент "Лиона" рассказал о правду о несостоявшемся переходе Фекира в "Ливерпуль"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс не верит, что проблемы с коленом были настоящей причиной сорвавшегося перехода плеймейкера Набиля Фекира в "Ливерпуль".

Прошлым летом, после нескольких месяцев спекуляций, "красные" вплотную приблизились к приобретению Фекира, однако в самый последний момент сделка сорвалась. Точная причина этому неизвестна, однако существует мнение, что "Ливерпуль" отказался от столь дорогостоящей инвестиции из-за появившихся после медицинского обследования опасений насчет колена Набиля.



Однако Оляс в это не верит и уверяет, что переговоры были свернуты по его инициативе, и "Ливерпуль" вовсе не отказывался от сделки.



"Это (колено) было одним из аргументов, которые со своей стороны использовал "Ливерпуль", но лично я не верю, что это было настоящей причиной".



"В тот заключительный момент у трех сторон не было общего соглашения, хотя "Ливерпуль" и "Лион" договорились между собой".



"Со стороны "Ливерпуля" появились сомнения, и мы оказались в непростой ситуации, потому что Набиль собирался на Чемпионат Мира. Учитывая это, мы решили завершить переговоры. Набиль нормально к этому отнесся в тот момент времени", — сообщил Оляс RMC.



Также Оляс поведал, что в данный момент "Лион" все еще ведет переговоры со своей звездой о новом контракте.