"Юнайтед" мог подписать Де Лигта и Де Йонга юниорами

Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" Дерек Лэнгли рассказал, что несколько лет назад "красные дьяволы" проигнорировали его рекомендацию насчет Маттейса Де Лигта и Френки Де Йонга из "Аякса".

В данный момент Де Лигт и Де Йонг привлекают интерес богатейших клубов Европы и оцениваются во многие десятки миллионов фунтов. Однако у "Юнайтед" была возможность перехватить голландских талантов до того, как те заявили о себе в первой команде "Аякса" в 2016 году.



Об этом в интервью Manchester Evening News рассказал Лэнгли, возглавлявший департамент "дьяволов" по поиску перспективной молодежи.



"Могу ли я назвать игроков, которых они отвергли? Например, Маттейс Де Лигт. Только Богу известно, как много отчетов мы составили по поводу него. Также Френки Де Йонг и прочие игроки, которые сейчас на слуху у всей Европы. Еще один — Дайо Упамекано, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг".



"Это было одной из причин, почему у меня состоялась встреча с Эдом Вудвордом. Я сказал ему, что не уверен в компетенции некоторых людей в клубе. Я прямо заявил Эду Вудворду: "Если ты думаешь, что я буду сидеть здесь и говорить вам то, что вы хотите услышать, то я не такого рода человек, потому что я буду говорить ровно то, что вижу".



"Думаю, это сыграло свою роль в моем уходе из клуба семь месяцев спустя. Я просто не вписывался в их систему и хотел говорить только то, что думаю".



"Так бывает в футболе. "Манчестер Юнайтед" поблагодарил меня за проведенное в клубе время и приглашенных игроков, но результаты моей работы могли бы быть лучше, если бы люди прислушивались", — сообщил Лэнгли.



Добавим, что Дерек трудился на благо "Юнайтед" с 2000 по 2016 год, пригласив в клуб юниорами таких игроков, как Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард, Жерар Пике, Данни Уэлбек, Том Клеверли, Джузеппе Росси и Аднан Янузай.