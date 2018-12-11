Клопп не боится пропустить от "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не испугается, если "Наполи" удастся забить в решающем матче Лиги Чемпионов на "Энфилде".

Перед заключительным туром группового этапа Лиги Чемпионов ситуация такова, что "красным" необходимо побеждать дома "Наполи" или со счетом 1:0, или с перевесом минимум в два гола, чтобы финишировать вторыми в своем квартете и вместе с ПСЖ выйти в плей-офф.



Если вдруг неаполитанцам удастся забить, от "Ливерпуля" потребуется ответить уже тремя мячами, однако такая перспектива не пугает Клоппа.



"Такого рода ситуация не возникает 20 раз в твоей карьере, поэтому имеет смысл готовиться к этому матчу в своей обычной манере. Нам никогда не хочется пропускать, и мы всегда хотим побеждать, а остальное станет видно непосредственно во время матча".



"Нам нужно быть очень активными, очень сосредоточенными, не выключаться из игры. Перед началом матча мы не боимся, что можем пропустить".



"Наполи" придется очень серьезно потрудиться, чтобы создать хоть какой-нибудь момент, и даже после этого у нас будет возможность избежать пропущенного гола. С другой стороны, мы обязаны забивать".



"Для меня очевидна лишь одна вещь. Если ты играешь на 1:0, то обычно матч не заканчивается со счетом 1:0".



"Если они забьют, тогда нам нужно будет забить самим, затем второй и третий, и это очень тяжело. Мы знаем это. Но мы должны выполнить свою работу".



"Мы не оказывались 500 раз в ситуации, когда 1:0 хорошо, 2:1 плохо, 3:1 снова хорошо, а 3:2 снова плохо".



"Нам нужно быть очень живыми и сыграть эмоционально, но в то же время быть надежным в обороне, чтобы исключить какие-либо случайности".



"Это сложная задача, но парни достаточно опытны и вполне хороши для этого. Мы знаем, как играть надежно и активно", — цитирует Клоппа Sky Sports.