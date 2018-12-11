Янг хочет, чтобы МЮ разобрался с "Ливерпулем", как с "Фулхэмом"

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг заявил, что его команда собирается разобраться с "Ливерпулем", как в минувший уикенд разобралась с "Фулхэмом".

В минувший уикенд "красные дьяволы" поправили свое настроение и положение в таблице, разгромив худшую команду Премьер-Лиги со счетом 4:1.



На очереди у "Юнайтед" встреча с лучшей на данный момент командой дивизиона, причем подопечным Жозе Моуриньо предстоит сыграть на "Энфилде". Однако 33-летний Янг все равно хочет, чтобы "дьяволы" доминировали, как и против аутсайдера.



"Каждый знает, какое значение имеют матчи против "Ливерпуля". Мы должны сыграть ровно таким же образом, как и в субботу. Мы должны сыграть так, как от нас этого хочет тренер. Выезды на "Энфилд" никогда не бывают простыми".



"Мы хотим владеть инициативой и атаковать в этом матче. Против "Фулхэма" каждый — от голкипера до вышедших на замену игроков — был великолепен, и мы показали отличную игру", — цитирует Янга Daily Mail.