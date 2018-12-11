Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

В 16-м туре Премьер-Лиги интрига в чемпионской гонке Премьер-Лиги вспыхнула с новой силой, потому что казавшийся непобедимым "Манчестер Сити" был бит "Челси". В результате "Ливерпуль" перехватил лидерство, а конкуренты "горожан" почувствовали, что из главный соперник небезгрешен.





"Ливерпуль" поднялся на вершину таблицы



От "Борнмута", с его грозным атакующим дуэтом Фрэйзер-Уилсон, ожидали многого, но команда Эдди Хау не доставила серьезных проблем "Ливерпулю". Наверняка немалую роль в этом сыграло отсутствие Каллума Уилсона — один из лучших бомбардиров чемпионата пропускал матч из-за повреждения. Возможно, матч сложился бы по-другому, если бы не ошибка арбитра, приведшая к первому голу Мохамеда Салаха.



Тем не менее, Салах по итогу оформил хет-трик, а "Ливерпуль" без всяких вопросов обыграл соперника с тем же убедительным счетом, что и в декабре прошлого года. Команде Юргена Клоппа в этот раз было проще обычного, но главное — постоянство, делающее "Ливерпуль" лидером чемпионата. Пусть мерсисайдцы и не всегда производят то же впечатление, которым может похвастать "Манчестер Сити", но субботние результаты дали дополнительные основания поверить, что в этом году нас ждет полноценная чемпионская гонка.



Хазенхюттль начал с поражения



Австрийский наставник "Саутгемптона" дебютировал с выезда в Кардифф. Местная команда на бумаге должна выглядеть аутсайдером почти каждого матча, но в четырех предыдущих встречах на своем поле "Кардифф" одержал три победы. И с этой точки зрения Ральфу Хазенхюттлю со стартовой встречей не повезло: психологический фактор определенно был на стороне оппонента.



"Кардифф" домашнее поле постепенно превращает в опору — место, где мелочи почти все складываются в его пользу. Единственный гол матча от Каллума Патерсона был забит после грубой ошибки в обороне "Саутгемптона", а в ворота "Кардиффа" не было поставлено два пенальти, для каждого из которых были хотя бы минимальные основания. Хазенхюттль начал с поражения, а также быстро осознал, что его новая команда в этом сезоне, помимо прочего, борется и с простым невезением.



"Юнайтед", наконец, порадовал "Олд Траффорд"



После встречи с "Фулхэмом" (16-й тур!) "Манчестер Юнайтед", наконец, удалось вернуть себе плюсовую разницу забитых и пропущенных мячей. Команда Жозе Моуриньо одержала свою самую крупную победу в сезоне, обыграв аутсайдера, набравшего после смены менеджера четыре очка в трех матчах.



Слабости "Фулхэма" очевидны, но стоит признать качество выступления "Юнайтед" — как минимум, в первом тайме. Манкунианцы активно подключали крайних защитников и выдали свое, пожалуй, лучшее атакующее выступление в сезоне. На этот раз у Моуриньо, помимо Рэшфорда, был широкий выбор игроков на похвалу — Хуан Мата, Диогу Далот и Эшли Янг тоже были на высоте. После долгого переыва МЮ все-таки порадовал "Олд Траффорд", но пессимизм в этом сезоне возрождается в Манчестере очень быстро — и до следующей домашней игры "Юнайтед" предстоит еще пережить выезд на "Энфилд".



"Арсенал" продлевает серию



Казалось, что уж "Хаддерсфилд", наконец, станет соперником, которого "Арсенал" сможет взять без раскачки. Команда Унаи Эмери не проигрывала в 20 матчах во всех турнирах, но при этом ни в одном из 16 поединков чемпионата не смогла выиграть первый тайм. Ловить свой темп против "Хаддерсфилда" — одной из худших команд чемпионата — не имело смысла.



И все же "Арсенал" снова мучился, и на этот раз — очень заметно. Перестроения в игре от Эмери не в первый раз дали результат во второй половине матча, но "Арсенал" определенно создал в такой встрече меньше, чем стоило бы. "Канониры" нанесли всего два удара в створ "терьеров", но главное, что один из них все-таки оказался результативным. Вопрос о потере беспроигрышной серии в этой игре почти не стоял, но вот победа над "Хаддерсфилдам" далась "канонирам" сложнее, чем успех в дерби Северного Лондона неделей ранее.



"Манчестер Сити" не будет "непобедимым"



В прошлом сезоне идея о сезоне без поражений для "Сити" жила до середины января. Тогда будущие чемпионы приехал в гости к "Ливерпулю", где проиграли со счетом 4:3. До конца сезона они проиграли еще раз — в домашней встрече с "Манчестер Юнайтед". Оба поражения интриги не создали, но наверняка слегка ударили по самолюбию "горожан", настроившихся доминировать над всеми остальными командами чемпионата.



В этот раз вопрос закрыт еще раньше — в начале декабря. Команда Пепа Гвардиолы проиграла на поле "Челси", чей наставник Маурицио Сарри сам же вычеркнул своих подопечных из борьбы за чемпионство. Гол Нголо Канте был определяющим обстоятельством для этой встречи, но "Челси" наверняка удивил многих оборонительной дисциплиной на фоне последних неудач команды. Это поражение "Сити", в отличие от поражений предыдущего сезона, интриги в чемпионскую гонку добавляет — а мечты о беспроигрышном сезоне теперь сохраняет только "Ливерпуль".



"Лестер" позволил "Тоттенхэму" размяться



Если жаловаться на то, как просто некоторые команды даются грандам в нынешнем сезоне, то субботний "Лестер" должен быть лучшим примером. Конечно, на фоне поражение 1:6 в позапрошлом сезоне, эта игра с "Тоттенхэмом" получилась для "лис" не такой плохой, но это единственный контекст, в котором их можно похвалить.



Оправданием здесь было отсутствие ведущих игроков (Харри Магуайра, Джейми Варди), но в любом составе "Лестер" мог предложить больше. Маурисио Почеттино стоило поблагодарить соперника за хорошую разминку перед "Барселоной". Менеджер "шпор" смог предоставить отдых Харри Кейну и Кристиану Эриксену, пока его команда (на этот раз заправлял Деле Алли) одержала комфортную гостевую победу. Даже жалоба Почеттино на время начала встречи звучала формально — похоже, он сам не ожидал такого простого матча субботним вечером на поле соперника с длительной беспроигрышной серией.



"Вулверхэмптон" снова набрали форму



Серия неудач отправила новичков Премьер-Лиги в низшую часть таблицы, но команда Нуну Эшпиринту Санту своевременно пришла в чувство. Португальскому тренеру пришлось изменить своим методам на старте: теперь он решительно производит изменения в составе, и это приносит результат. Вслед за волевой победой над "Челси" последовал выездной успех на поле "Ньюкасла".



Обстоятельства с удалением в составе соперника, конечно, сыграли на руку "Вулверхэмптону". Но у команды не отнять ее характера — победный гол Мэтта Доэрти был забит прямо перед финальным свистком. Такие победы приятны после ряда неудач, в который команду Нуну выбивал из колеи первый гол соперника. Глобальные возможности "Вулверхэмптона" в этом сезоне пока непонятны, но эта команда наверняка избежит судьбы той, что вылетела из Премьер-Лиги в сезоне 2011/12. По крайне мере, "волки" к середине декабря уже имеют больше (6) побед, чем за всю предыдущую кампанию в элите.



Иван Громиков специально для FAPL.ru