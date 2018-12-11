Азар продолжает флиртовать с "Реалом"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала" не лишил его желания выступать за Королевский клуб.

Ожидается, что до конца этого сезона Азар примет решение о своем будущем. "Синие" не могут бесконечно терпеть эту неопределенность, ведь Эден приближается к заключительному году по своему контракту.

Ранее считалось, что приключившаяся чехарда на тренерском мостике "Реала" после внезапного ухода Зидана в конце прошлого сезона может сыграть на руку "Челси" и помочь склонить 27-летнего бельгийца к новой сделке, однако Азар уверяет, что это здесь не при чем.

"Реал" мне всегда нравился как клуб, с Зиданом или без. В конце этого сезона у меня останется один год по контракту с "Челси". Время покажет, я сам должен буду принять решение", — сообщил Азар RMC.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. mr-s1n1st3r 11.12.2018 00:54 # mr-s1n1st3r
    шлюшка ваш этот Азар

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  2. electric 11.12.2018 00:15 # electric
    про абрамку новость промелькнула

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  3. chebrec 11.12.2018 00:15 # chebrec
    Трейтор!

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