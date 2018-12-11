Азар продолжает флиртовать с "Реалом"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала" не лишил его желания выступать за Королевский клуб.

Ожидается, что до конца этого сезона Азар примет решение о своем будущем. "Синие" не могут бесконечно терпеть эту неопределенность, ведь Эден приближается к заключительному году по своему контракту.



Ранее считалось, что приключившаяся чехарда на тренерском мостике "Реала" после внезапного ухода Зидана в конце прошлого сезона может сыграть на руку "Челси" и помочь склонить 27-летнего бельгийца к новой сделке, однако Азар уверяет, что это здесь не при чем.



"Реал" мне всегда нравился как клуб, с Зиданом или без. В конце этого сезона у меня останется один год по контракту с "Челси". Время покажет, я сам должен буду принять решение", — сообщил Азар RMC.