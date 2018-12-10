Алли: "Победа над "Барселоной" стала бы одним из наших величайших достижений"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли считает, что победа над "Барселоной" на "Ноу Камп" стала бы одним из величайших достижений "шпор" в эру Маурисио Почеттино.

Во вторник вечером прояснится дальнейшая еврокубковая судьба "Тоттенхэма". Команда Почеттино может как выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, так и получить утешительную путевку в Лигу Европы.



Чтобы не зависеть от результата параллельного матча между "Интером" и ПСВ, "шпорам" нужно побеждать "Барселону", которая уже гарантировала себе первое место в Группе B. Если "Тоттенхэм" одолеет чемпионов Ла Лиги, это достижение войдет в историю, считает Алли.



"Определенно, это было бы одно из наших величайших достижений. Они являются одной из лучших команд в мире, они обладают рядом великих игроков. Каждый из нас с детства мечтал сыграть на "Ноу Камп", и мы выйдем туда, чтобы постараться одержать победу".



"Я слегка простудился, но не все так плохо. Простуда не помешает мне сыграть. Мы готовы. Это будет очередной сложный матч, но ради таких матчей ты и играешь в футбол — матчей против лучших в мире команд, величайших в мире игроков".



"Ты всегда хочешь ставить перед собой новые вызовы, и мы отправимся туда с мыслью о том, что мы можем победить. Мы должны в это верить. Это будет сложно, но мы постараемся изо всех сил", — цитирует Алли The Independent.