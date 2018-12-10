Лено: "Косьелни — идеальный капитан для "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено поприветствовал возвращение в строй "идеального капитана" Лорана Косьелни.

Свой последний матч за первую команду "канониров" Косьелни провел еще в прошлом сезоне. И хотя Лено не сыграл ни минуты вместе с 33-летним французом, Бернд находится под впечатлением от того, как Лоран проявляет свои лидерские качества за пределами футбольного поля.



"Конечно, мне сложно сравнивать с тем, каким игроком он был до своей травмы, потому что меня не было здесь, но я вижу, как он разговаривает с игроками на тренировках. У нас много молодежи, и он общается с ними. Он является большой личностью в команде, в раздевалке".



"Он не был в заявке на матч с "Тоттенхэмом", но за пять минут до игры он произнес очень, очень много хороших вещей об истории этого противостояния, о его важности для фанатов, для клуба, для каждого игрока, поэтому он идеальный капитан для нас", — цитирует Лено Goal.