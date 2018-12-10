Фил Фоден заключил новый контракт с "Сити" до 2024 года

Фил Фоден и Хосеп Гвардиола Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заключил новый контракт до 2024 года.

Фоден находится в системе "Сити" с восьми лет, дебютировав за первую команду в ноябре 2017. С тех пор Фил провел 23 матча за "горожан", включая восемь в этом сезоне Премьер-Лиги.

Из-за высочайшей конкуренции в команде Хосепа Гвардиолы у 18-летнего англичанина могли появиться мысли об отъезде с "Этихад", однако Фил отбросил эти сомнения и сегодня связал свое будущее с родным клубом.

Как сообщает BBC, теперь зарплата Фодена, который в своем возрасте уже может похвастать победами в Премьер-Лиге, Кубке Лиги и Суперкубке Англии, вырастет до 30 тысяч фунтов в неделю.

"Мы рады связать будущее Фила на следующие пять с половиной лет. Он выдающийся талант, и он является своим для "Манчестер Сити" от головы до пят. Именно здесь он хочет играть в футбол".

"С Пепом и имеющимися у нас игроками у него будут лучшие условия для профессионального развития", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 21:40

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  1. mata05 10.12.2018 21:55 # mata05
    Лучше свалил бы как санчо, чем полировать лавку у лысого шарлатана

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  2. brown-ale 10.12.2018 21:49 # brown-ale
    Не понял, Пеп косплеит Почеттино?

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  3. chebrec 10.12.2018 21:42 # chebrec
    Легенда будущая мс

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