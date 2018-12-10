Фил Фоден заключил новый контракт с "Сити" до 2024 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заключил новый контракт до 2024 года.

Фоден находится в системе "Сити" с восьми лет, дебютировав за первую команду в ноябре 2017. С тех пор Фил провел 23 матча за "горожан", включая восемь в этом сезоне Премьер-Лиги.



Из-за высочайшей конкуренции в команде Хосепа Гвардиолы у 18-летнего англичанина могли появиться мысли об отъезде с "Этихад", однако Фил отбросил эти сомнения и сегодня связал свое будущее с родным клубом.



Как сообщает BBC, теперь зарплата Фодена, который в своем возрасте уже может похвастать победами в Премьер-Лиге, Кубке Лиги и Суперкубке Англии, вырастет до 30 тысяч фунтов в неделю.



"Мы рады связать будущее Фила на следующие пять с половиной лет. Он выдающийся талант, и он является своим для "Манчестер Сити" от головы до пят. Именно здесь он хочет играть в футбол".



"С Пепом и имеющимися у нас игроками у него будут лучшие условия для профессионального развития", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.