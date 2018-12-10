Фил Фоден заключил новый контракт с "Сити" до 2024 года
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заключил новый контракт до 2024 года.
Фоден находится в системе "Сити" с восьми лет, дебютировав за первую команду в ноябре 2017. С тех пор Фил провел 23 матча за "горожан", включая восемь в этом сезоне Премьер-Лиги.
Из-за высочайшей конкуренции в команде Хосепа Гвардиолы у 18-летнего англичанина могли появиться мысли об отъезде с "Этихад", однако Фил отбросил эти сомнения и сегодня связал свое будущее с родным клубом.
Как сообщает BBC, теперь зарплата Фодена, который в своем возрасте уже может похвастать победами в Премьер-Лиге, Кубке Лиги и Суперкубке Англии, вырастет до 30 тысяч фунтов в неделю.
"Мы рады связать будущее Фила на следующие пять с половиной лет. Он выдающийся талант, и он является своим для "Манчестер Сити" от головы до пят. Именно здесь он хочет играть в футбол".
"С Пепом и имеющимися у нас игроками у него будут лучшие условия для профессионального развития", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
10.12.2018 21:40
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