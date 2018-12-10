Рюдигер рассказал, как Сарри вдохновил "Челси" на победу над "Сити"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что своим "устрашающим" поведением главный тренер Маурицио Сарри вдохновил команду на победу над "Манчестер Сити".

В минувшую субботу "синие" отпраздновали победу над действующим чемпионом Премьер-Лиги со счетом 2:0, хотя всего тремя днями ранее неожиданно проиграли новичку дивизиона "Вулверхэмптону" (2:1).



По словам Рюдигера, реабилитироваться игрокам "Челси" помог их наставник. Сарри был в ярости от незапланированной потери очков, быстро вернув команду в тонус.



"После матча с "волками" он был устрашающ. Он буквально сходил с ума. Но это нормально, потому что мы не должны были проигрывать тот матч".



"На следующий день после того, как он выговорился, он был очень спокоен и ясно мыслил. Он поговорил с нами и заставил нас поверить в себя. Он хотел, чтобы мы подошли к матчу против "Сити", претендуя на победу", — цитирует Рюдигера Daily Star.