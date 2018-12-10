Рюдигер рассказал, как Сарри вдохновил "Челси" на победу над "Сити"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что своим "устрашающим" поведением главный тренер Маурицио Сарри вдохновил команду на победу над "Манчестер Сити".

В минувшую субботу "синие" отпраздновали победу над действующим чемпионом Премьер-Лиги со счетом 2:0, хотя всего тремя днями ранее неожиданно проиграли новичку дивизиона "Вулверхэмптону" (2:1).

По словам Рюдигера, реабилитироваться игрокам "Челси" помог их наставник. Сарри был в ярости от незапланированной потери очков, быстро вернув команду в тонус.

"После матча с "волками" он был устрашающ. Он буквально сходил с ума. Но это нормально, потому что мы не должны были проигрывать тот матч".

"На следующий день после того, как он выговорился, он был очень спокоен и ясно мыслил. Он поговорил с нами и заставил нас поверить в себя. Он хотел, чтобы мы подошли к матчу против "Сити", претендуя на победу", — цитирует Рюдигера Daily Star.


Метки Рюдигер, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 21:30

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  1. chebrec 10.12.2018 21:36 # chebrec
    Дядя псих Сарри

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  2. drogba11cool 10.12.2018 21:35 # drogba11cool
    Наверняка Сарри что-то умное им говорил, но африканский немец понял по-своему.

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