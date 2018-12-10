"Челси" запретил четырем фанатам посещать свои матчи после скандала со Стерлингом
"Челси" запретил четырем болельщикам посещать свои матчи, пока продолжается расследование насчет оскорбления вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве.
Ранее в понедельник издание The Telegraph сообщило, что "Челси" установил личность своего фаната, который "прославился" на всю страну, попав в объектив камеры во время прямой трансляции со "Стэмфорд Бридж".
Сообщалось, что "синие" передали эту информацию полиции, а та задержала и допросила болельщика. Однако этот фанат оказался не единственным, оскорбившим Рахима, когда тот направлялся исполнять угловой.
В официальном заявлении "Челси" речь идет сразу о четырех фанатах, которые были наказаны запретом на посещение матчей команды Маурицио Сарри. Пока что данный запрет распространяется на период расследования, но если вина будет доказана, эти четверо фанатов едва ли смогут снова созерцать "синих" вживую.
10.12.2018 21:00
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Это же мечта. Представляете человек родился и вырос в этом помойном районе, с детства вынужден был ходить на матчи Чавски как все, иначе не пацан что ли, друзья не поймут. Не доедать, вкалывать на нелюбимой работе чтобы купить абонемент за ахулиард фунтов.
И теперь разом от всего этого избавился. Свобода, куча денег и свободного времени, возможность делать что хочешь пока друзья дегенераты пропадают на очередном матче помойки.
Мечта сбылась.
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Правильно, с такими ебальниками пускать не надо, всё таки по телику показывают, могут дети увидеть, это травмирует их психику. Пенсам вообще запретить надо ходить на матчи.
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Страшное фото какое
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