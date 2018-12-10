"Челси" запретил четырем фанатам посещать свои матчи после скандала со Стерлингом

Рахим Стерлинг "Челси" запретил четырем болельщикам посещать свои матчи, пока продолжается расследование насчет оскорбления вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве.

Ранее в понедельник издание The Telegraph сообщило, что "Челси" установил личность своего фаната, который "прославился" на всю страну, попав в объектив камеры во время прямой трансляции со "Стэмфорд Бридж".

Сообщалось, что "синие" передали эту информацию полиции, а та задержала и допросила болельщика. Однако этот фанат оказался не единственным, оскорбившим Рахима, когда тот направлялся исполнять угловой.

В официальном заявлении "Челси" речь идет сразу о четырех фанатах, которые были наказаны запретом на посещение матчей команды Маурицио Сарри. Пока что данный запрет распространяется на период расследования, но если вина будет доказана, эти четверо фанатов едва ли смогут снова созерцать "синих" вживую.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, расизм, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 21:00

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  1. superglor 10.12.2018 21:27 # superglor
    Это же мечта. Представляете человек родился и вырос в этом помойном районе, с детства вынужден был ходить на матчи Чавски как все, иначе не пацан что ли, друзья не поймут. Не доедать, вкалывать на нелюбимой работе чтобы купить абонемент за ахулиард фунтов.

    И теперь разом от всего этого избавился. Свобода, куча денег и свободного времени, возможность делать что хочешь пока друзья дегенераты пропадают на очередном матче помойки.

    Мечта сбылась.

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  2. mr-s1n1st3r 10.12.2018 21:19 # mr-s1n1st3r
    Правильно, с такими ебальниками пускать не надо, всё таки по телику показывают, могут дети увидеть, это травмирует их психику. Пенсам вообще запретить надо ходить на матчи.

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  3. chebrec 10.12.2018 21:05 # chebrec
    Страшное фото какое

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