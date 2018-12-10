Клопп не представляет себя в Серии А

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не представляет себя в Серии А, хотя в прошлом у него была возможность там поработать.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Наполи" Клопп вспомнил о том, как в 2013 году, еще возглавляя дортмундскую "Боруссию", встречался с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.



Тогда Клопп предпочел задержаться в Дортмунде, а "Наполи" обратился к экс-рулевому "Ливерпуля" Рафаэлю Бенитесу. Теперь Юрген уже даже не представляет себя в Серии А в обозримом будущем.



"У меня остается еще три с половиной года по контракту здесь, и я не уверен, захочет ли меня кто-нибудь после этого. Я люблю Италию, итальянскую еду и все такое, но, к сожалению, я не слишком хорошо говорю по-итальянски".



"Что мне нравится в мистере Де Лаурентисе, так это то, что он не скрывает информацию. Единственная проблема — Аурелио довольно болтлив! Я не помню, чтобы хоть кому-нибудь говорил о нашей беседе, но он сам вспоминает об этом время от времени".



"Думаю, он счастлив тем, какие выборы он сделал. Приглашение Маурицио Сарри было невероятным. Возвращение Карло Анчелотти — выдающееся решение. Думаю, они очень довольны своими тренерами, поэтому нет смысла говорить о том, как все было бы с кем-то другим", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.