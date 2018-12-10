14 игроков из Премьер-Лиги претендуют на место в символической сборной 2018 года

Символическая сборная УЕФА 2018 года 14 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, оказались среди претендентов на попадание в символическую сборную УЕФА 2018 года.

Наибольшее представительство в опубликованном шорт-листе из 50 игроков, если учитывать только клубы Премьер-Лиги, имеет "Ливерпуль". Финалист Лиги Чемпионов номинировал голкипера Алиссона, защитника Виргила Ван Дейка, полузащитника Джеймса Милнера, а также свое трио нападения из Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

От "Манчестер Сити" здесь представлены Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне и Давид Сильва, от "Тоттенхэма" — Уго Льорис и Харри Кейн, от "Челси" — Нголо Канте и Эден Азар, от "Манчестер Юнайтед" — Поль Погба.

Добавим, что состав символической сборной определяют сами болельщики на официальном веб-сайте УЕФА.

Кандидаты в символическую сборную УЕФА 2018 года

Голкиперы: Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона");

Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все — "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все — "Реал"), Жерар Пике, Самюэль Умтити (оба — "Барселона"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль");

Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все — "Реал"), Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба — "Манчестер Сити"), Эден Азар, Нголо Канте (оба — "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайе, Флориан Товен (оба — "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона");

Нападающие: Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — ПСЖ), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба — "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все — "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — "Барселона").


Метки награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 19:30

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 10.12.2018 19:59 # hammersmith
    калиуса не номинировали((

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  2. rentv 10.12.2018 19:57 # rentv
    10.12.2018 19:29 #
    drogba11cool

    40к евро в месяц обычная зарплата в Москве? Назови конкретные случаи, специальности.


    Источник: http://fapl.ru/posts/67267/?c=1#c6766159

    Москвичи, прикиньте, тут чувак не верит, что в Москве 40к в месяц это совершенно обычная зарплата))) Не, я знал, что Москва это уже не Россия, но что отрыв настолько большой, только сейчас задумался.

    Бля, Микки, теперь понятно, почему никто не верит, что ты 200+к только чистыми получаешь))) Это пиздец

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  3. zheka000000 10.12.2018 19:57 # zheka000000
    Пиздос статистов:Алисон, стоунс, Милнер, мане

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  4. lexa-arsenal 10.12.2018 19:55 # lexa-arsenal
    Утешение для портовых обрыганов

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  5. brown-ale 10.12.2018 19:55 # brown-ale
    Погба-то за что?

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  6. chebrec 10.12.2018 19:47 # chebrec
    Схему начинайте пилить

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  7. mr-s1n1st3r 10.12.2018 19:43 # mr-s1n1st3r
    6 игроков ЛФК, ну что за топари

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  8. chebrec 10.12.2018 19:35 # chebrec
    Азар и Канте обязон

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