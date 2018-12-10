14 игроков из Премьер-Лиги претендуют на место в символической сборной 2018 года

14 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, оказались среди претендентов на попадание в символическую сборную УЕФА 2018 года.

Наибольшее представительство в опубликованном шорт-листе из 50 игроков, если учитывать только клубы Премьер-Лиги, имеет "Ливерпуль". Финалист Лиги Чемпионов номинировал голкипера Алиссона, защитника Виргила Ван Дейка, полузащитника Джеймса Милнера, а также свое трио нападения из Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.



От "Манчестер Сити" здесь представлены Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне и Давид Сильва, от "Тоттенхэма" — Уго Льорис и Харри Кейн, от "Челси" — Нголо Канте и Эден Азар, от "Манчестер Юнайтед" — Поль Погба.



Добавим, что состав символической сборной определяют сами болельщики на официальном веб-сайте УЕФА.



Кандидаты в символическую сборную УЕФА 2018 года



Голкиперы: Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона");



Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все — "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все — "Реал"), Жерар Пике, Самюэль Умтити (оба — "Барселона"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль");



Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все — "Реал"), Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба — "Манчестер Сити"), Эден Азар, Нголо Канте (оба — "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайе, Флориан Товен (оба — "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона");



Нападающие: Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — ПСЖ), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба — "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все — "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — "Барселона").