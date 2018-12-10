Клопп: "Реакция Стерлинга была просто блестящей"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вступился за вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, ставшего жертвой расистских оскорблений во время матча с "Челси".
Последние дни инцидент со Стерлингом является горячей темой для дискуссий в английском футболе. По информации The Telegraph, полиция уже установила личность и допросила фаната, который оскорбил Рахима во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". Данный фанат оказался поклонником "Челси".
Накануне матча Лиги Чемпионов против "Наполи" Клопп тоже высказал свое мнение по поводу этой темы, высоко оценив поведение бывшего игрока "красных".
"Я смотрел игру, и мне кажется, я видел тот инцидент, когда он пошел подавать угловой, а какие-то парни кричали на него. Я не слышал их слов и не уверен, что это технически возможно, но я сразу подумал, что его реакция была просто блестящей".
"Вы видели его лицо. Он дал правильный ответ, не став реагировать на этих людей. Они не заслуживают никакой реакции, они не заслуживают никакого уважения. Естественно, я не удивлен, что такого рода вещи до сих пор происходят, но я рад, что ты можешь ткнуть пальцем и сказать: "Ты не можешь говорить, что пожелаешь, это недопустимо".
"Такого рода ситуации возникают в Германии и других странах. Например, в Италии с Боатенгом, когда он прервал матч из-за людей, которые оскорбляли его с трибун".
"Таких людей следует наказывать. До тех пор, пока люди достаточно глупы для таких вещей, их следует наказывать. Уверен, 95 процентов людей или более — не такие. Да, мы должны наказывать их, но не говорить о них слишком много, потому что они не заслуживают этого", — цитирует Клоппа The Telegraph.
10.12.2018 19:00
Просмотров: 1366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
все правильно, вроде бы..
НО на основе собственного опыта, я пришел к умозаключению, что темнокожие - ленивые, туповатые и наглые людишки, за редким исключением. К тому же не выполняя свои рабочие обязанности и получая втык за это, они начинают аппелировать к цвету кожи, и якобы их дескриминируют за именно цвет кожи...а на самом деле, тупое животное сидело 2 часа в телефоне, пока остальные впахивали..
так что пусть е6ршат в свою е6аную Африку, да строят там свое чёрное безмозглое царство
(ответить)
Видно что Он хочет тренировать эту машину
(ответить)
Короли на троне,мешки на страпоне!
(ответить)
Короли на троне, мешки на страпоне!
(ответить)
Клопп как оказывается адекватный тренер! Фанам Ливера надо взять на заметку, а то только и знают как голубой мешок и так далее
(ответить)
Клопп топ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий