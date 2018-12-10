"Юнайтед" исключает продажу Погба в январе

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" готов блокировать любой интерес к своему полузащитнику Полю Погба в зимнее трансферное окно.

Вернувшись на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в августе 2016 за 89 миллионов фунтов, Погба до сих пор не заиграл на стабильном уровне и продолжает ссориться с главным тренером Жозе Моуриньо.

Моуриньо настолько отчаялся подыскать идеальную позицию для чемпиона Мира в составе сборной Франции, что в последних матчах нередко предпочитает оставлять Погба на скамейке запасных.

Ранее в этом сезоне Поль также разочаровал Жозе как капитан и лишился права носить повязку в "Юнайтед". Ситуация Погба выглядит довольно скверно, а пресса регулярно сватает полузащитника в "Барселону" и назад в "Ювентус".

Однако ESPN стало известно от своих источников, что на "Олд Траффорд" не помышляют о продаже своего самого дорогостоящего игрока — и уж точно этого не произойдет в январе.

Сообщается, что боссы "Юнайтед" и "Ювентуса" находятся в хороших отношениях и регулярно общаются друг с другом, однако до сих пор чемпионы Серии А не демонстрировали никакого желания вернуть Погба.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 18:00

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