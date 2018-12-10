Янг хочет остаться в "Юнайтед" и выигрывать трофеи

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг заявил, что хочет продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" за пределы этого сезона.

Янг выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Астон Виллы" в 2011 году. За это время Эшли преодолел трансформацию из вингера в крайнего защитника, но все еще остается важнейшим игроком для главного тренера Жозе Моуриньо.



Контракт 33-летнего англичанина истекает в конце этого сезона, однако Янг хочет задержаться в "Юнайтед" подольше и до сих пор не удовлетворил свою жажду трофеев.



"Это зависит от клуба. Я чувствую себя так же прекрасно, как и в 21 год. До тех пор, пока мои ноги могут перемещать меня по полю, я бы хотел быть здесь".



"Когда переходишь в такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", даже если ты не знаешь его историю, тебе достаточно недели, чтобы ее узнать. Здесь ты чувствуешь масштаб клуба. На мой взгляд, это крупнейший клуб мира, всегда таким был и всегда будет".



"Я знаю историю, парни в команде знают историю. Этот клуб всегда был заточен на завоевание трофеев, наград. Достаточно посетить музей, чтобы убедиться в этом и захотеть быть частью этого".



"Я являюсь частью этого, и за последние пару лет нам удалось кое-что выиграть. Мне уже 33, почти 34, но это ничего не меняет для меня. Я по-прежнему хочу трофеев, хочу побеждать. Того же хочет каждый в команде. Каждый хочет побеждать", — цитирует Янга Sky Sports.