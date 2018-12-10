Бен Ми не чувствует вину за сломанную ногу Гомеса

Центральный защитник "Бернли" Бен Ми заявил, что не чувствует вину за сломанную ногу Джо Гомеса из "Ливерпуля".

Напомним, главный тренер "красных" Юрген Клопп был в ярости от чересчур агрессивной игры "бордовых" в матче на "Терф Мур", где "Ливерпулю" удалось одержать волевую победу со счетом 1:3 посреди прошлой недели.



Тот матч обернулся для "красных" травмой 21-летнего Гомеса, который из-за перелома будет вынужден пропустить полтора месяца. Однако Ми не испытывает никаких угрызений совести и считает, что сыграл "чисто".



"Ни в одном из единоборств не было ничего неправильного. Нельзя лишить футбол борьбы, это часть игры. Мне доводилось видеть, что "Ливерпуль" сам идет в единоборства и такими вещами воодушевляет толпу. На мой взгляд, ты можешь играть честно и можешь играть жестко одновременно".



"Я не думаю, что в моем единоборстве было что-либо неправильное. Естественно, жаль, что это обернулось травмой, но никто не хочет видеть, чтобы футболисты получали повреждения. Если ты играешь жестко, то играй честно".



"Мы внизу таблицы, и нам нужно выбраться оттуда, поэтому естественно, что мы будем делать все ради достижения побед в матчах".



"Это была чистая игра. Ему (Гомесу) просто не повезло, и я уже отправил ему свои лучшие пожелания", — цитирует Ми Sky Sports.