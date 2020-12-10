Уолкер-Питерс связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года

Кайл Уолкер-Питерс Молодой защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер-Питерс заключил новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

21-летний Уолкер-Питес является продуктом академии "шпор", и победа 0:2 над "Лестером" в субботу стала его 11-м матчем за команду Маурисио Почеттино.

В Северном Лондоне возлагают большие надежды на игрока молодежной сборной Англии, следствием чего стало подписание нового долгосрочного контракта.

Добавим, что свой предыдущий контракт — рассчитанный до 2019 года — Кайл заключил в феврале 2017. Новая сделка позволит "Тоттенхэму" задуматься о том, чтобы впервые отправить Уолкер-Питерса в аренду.


Метки контракты, Тоттенхэм, Уолкер-Питерс

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 15:20

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 10.12.2018 15:51 # raimbek1
    Он совсем не похож на брата

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  2. ditotonatale 10.12.2018 15:50 # ditotonatale
    Универсал, может сыграть и справа как Кайл Уокер, и слева,как Эрик Питерс

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  3. chebrec 10.12.2018 15:49 # chebrec
    А он играл со старшим братом?

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  4. grafters 10.12.2018 15:34 # grafters
    Какую аренду, он с Барселоной со старта выйдет.

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