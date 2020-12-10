Уолкер-Питерс связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года

Молодой защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер-Питерс заключил новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

21-летний Уолкер-Питес является продуктом академии "шпор", и победа 0:2 над "Лестером" в субботу стала его 11-м матчем за команду Маурисио Почеттино.



В Северном Лондоне возлагают большие надежды на игрока молодежной сборной Англии, следствием чего стало подписание нового долгосрочного контракта.



Добавим, что свой предыдущий контракт — рассчитанный до 2019 года — Кайл заключил в феврале 2017. Новая сделка позволит "Тоттенхэму" задуматься о том, чтобы впервые отправить Уолкер-Питерса в аренду.