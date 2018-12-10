Фред встретился со своим агентом

Жилберто Силва и Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред провел встречу со своим агентом Жилберто Силвой, чтобы обсудить свою ситуацию в клубе.

Ранее в декабре Фред пожаловался, что дефицит игрового времени на клубном уровне стоил ему места в сборной Бразилии. Тогда же появились слухи, что приобретенный у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов полузащитник не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и подумывает о смене клуба.

Объясняя, почему Фред так мало играет, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сообщил, что не сможет активно использовать 25-летнего бразильца до тех пор, пока команда не улучшит свою игру в обороне.

Как сообщает Daily Mail, уже на следующий день после заявления Моуриньо игрок встретился с Силвой в одном из ресторанов в пригороде Манчестера.

У издания нет точной информации о чем Фред разговаривал с легендой "Арсенала", который и устроил его переход в "Юнайтед" прошлым летом, но можно предположить, что эта встреча обусловлена ситуацией полузащитника и приближением зимнего трансферного окна.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 15:00

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  1. chebrec 10.12.2018 15:48 # chebrec
    Они заметили что их спалили

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  2. akadam 10.12.2018 15:20 # akadam
    Моуриньо, если и увольнять, то до НГ.
    Но порядочный Почетинно не станет кидать "шпор" среди сезона, да еще когда у них дела обстоят получше. А если в 1/8 ЛЧ выйдут, так вообще.

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  3. arhangel777 10.12.2018 15:13 # arhangel777
    А что он хотел когда переходил туда?

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  4. gerrard08 10.12.2018 15:08 # gerrard08
    По кусочкам рушится весь скам.
    За этим приятно наблюдать.

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