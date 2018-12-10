Фред встретился со своим агентом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред провел встречу со своим агентом Жилберто Силвой, чтобы обсудить свою ситуацию в клубе.

Ранее в декабре Фред пожаловался, что дефицит игрового времени на клубном уровне стоил ему места в сборной Бразилии. Тогда же появились слухи, что приобретенный у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов полузащитник не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и подумывает о смене клуба.



Объясняя, почему Фред так мало играет, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сообщил, что не сможет активно использовать 25-летнего бразильца до тех пор, пока команда не улучшит свою игру в обороне.



Как сообщает Daily Mail, уже на следующий день после заявления Моуриньо игрок встретился с Силвой в одном из ресторанов в пригороде Манчестера.



У издания нет точной информации о чем Фред разговаривал с легендой "Арсенала", который и устроил его переход в "Юнайтед" прошлым летом, но можно предположить, что эта встреча обусловлена ситуацией полузащитника и приближением зимнего трансферного окна.