Фред встретился со своим агентом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред провел встречу со своим агентом Жилберто Силвой, чтобы обсудить свою ситуацию в клубе.
Ранее в декабре Фред пожаловался, что дефицит игрового времени на клубном уровне стоил ему места в сборной Бразилии. Тогда же появились слухи, что приобретенный у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов полузащитник не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и подумывает о смене клуба.
Объясняя, почему Фред так мало играет, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сообщил, что не сможет активно использовать 25-летнего бразильца до тех пор, пока команда не улучшит свою игру в обороне.
Как сообщает Daily Mail, уже на следующий день после заявления Моуриньо игрок встретился с Силвой в одном из ресторанов в пригороде Манчестера.
У издания нет точной информации о чем Фред разговаривал с легендой "Арсенала", который и устроил его переход в "Юнайтед" прошлым летом, но можно предположить, что эта встреча обусловлена ситуацией полузащитника и приближением зимнего трансферного окна.
10.12.2018 15:00
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Они заметили что их спалили
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Моуриньо, если и увольнять, то до НГ.
Но порядочный Почетинно не станет кидать "шпор" среди сезона, да еще когда у них дела обстоят получше. А если в 1/8 ЛЧ выйдут, так вообще.
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А что он хотел когда переходил туда?
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По кусочкам рушится весь скам.
За этим приятно наблюдать.
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