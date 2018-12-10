"Милан" обратился насчет Фабрегаса

Спортивный директор "Милана" Леонардо подтвердил, что его клуб контактирует с "Челси" насчет полузащитника Сеска Фабрегаса.

Как известно, контракт Фабрегаса истекает в конце сезона, поэтому другой возможности выручить за экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала" хоть какие-нибудь деньги, кроме как в январе, у "синих" уже не будет.



В последние недели в прессе ходят упорные слухи об интересе к 31-летнему испанцу со стороны "Милана". Данный интерес действительно существует, но "россонери" пока не решили, будут ли делать свое предложение о покупке или, например, лишь попробуют заключить предварительный контакт с Сеском.



"Мы взвешиваем все плюсы и минусы, оцениваем эту возможность, но пока не дали этому делу ход. Мы все еще оцениваем условия", — цитирует Леонардо Evening Standard.



Добавим, ранее главный тренер "Челси" Маурицио Сарри говорил, что хочет сохранить Фабрегаса, в качестве дублера для Жоржиньо. Однако на "Стэмфорд Бридж" Сеск может рассчитывать лишь на новый 12-месячный контракт, причем с вероятным понижением зарплаты, учитывая понизившуюся важность испанца для команды.