"Милан" обратился насчет Фабрегаса

Сеск Фабрегас Спортивный директор "Милана" Леонардо подтвердил, что его клуб контактирует с "Челси" насчет полузащитника Сеска Фабрегаса.

Как известно, контракт Фабрегаса истекает в конце сезона, поэтому другой возможности выручить за экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала" хоть какие-нибудь деньги, кроме как в январе, у "синих" уже не будет.

В последние недели в прессе ходят упорные слухи об интересе к 31-летнему испанцу со стороны "Милана". Данный интерес действительно существует, но "россонери" пока не решили, будут ли делать свое предложение о покупке или, например, лишь попробуют заключить предварительный контакт с Сеском.

"Мы взвешиваем все плюсы и минусы, оцениваем эту возможность, но пока не дали этому делу ход. Мы все еще оцениваем условия", — цитирует Леонардо Evening Standard.

Добавим, ранее главный тренер "Челси" Маурицио Сарри говорил, что хочет сохранить Фабрегаса, в качестве дублера для Жоржиньо. Однако на "Стэмфорд Бридж" Сеск может рассчитывать лишь на новый 12-месячный контракт, причем с вероятным понижением зарплаты, учитывая понизившуюся важность испанца для команды.


Метки Милан, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 14:10

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  1. chebrec 10.12.2018 15:46 # chebrec
    Легенда теряют

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  2. akadam 10.12.2018 14:31 # akadam
    Мог стать легендой "Арсенала", а заодно и мировой звездой футбола, останься кэпом у "канониров". А превратился наемником. Не без помощи Лысого.

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  3. mototroller 10.12.2018 14:26 # mototroller
    Милан

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  4. vyrentz 10.12.2018 14:16 # vyrentz
    Пьянич: Ювентус может освободить Погба от сложных отношений с Моуриньо

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