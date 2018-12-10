Джо Гомес заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

В 2015 году "красные" приобрели Гомеса у "Чарльтона" за 3.5 миллиона фунтов. С тех пор Джо провел 59 матчей за нынешних лидеров Премьер-Лиги и шесть раз надевал футболку сборной Англии.



В прошлую среду в победном для "Ливерпуля" матче против "Бернли" 21-летний защитник получил перелом ноги и выбыл из строя на полтора месяца, однако это не помешало ему заключить новую сделку.



"Подписание нового контракта имеет огромное значение для меня. Я нахожусь здесь уже несколько лет и получаю удовольствие от выступлений за "Ливерпуль". Я понимаю, то это значит, поэтому я рад возможности продлить свой контракт здесь".



"Я люблю клуб, люблю играть и учиться здесь, поэтому я буду рад продолжить это", — сообщил Гомес.