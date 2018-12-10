Джо Гомес заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.
В 2015 году "красные" приобрели Гомеса у "Чарльтона" за 3.5 миллиона фунтов. С тех пор Джо провел 59 матчей за нынешних лидеров Премьер-Лиги и шесть раз надевал футболку сборной Англии.
В прошлую среду в победном для "Ливерпуля" матче против "Бернли" 21-летний защитник получил перелом ноги и выбыл из строя на полтора месяца, однако это не помешало ему заключить новую сделку.
"Подписание нового контракта имеет огромное значение для меня. Я нахожусь здесь уже несколько лет и получаю удовольствие от выступлений за "Ливерпуль". Я понимаю, то это значит, поэтому я рад возможности продлить свой контракт здесь".
"Я люблю клуб, люблю играть и учиться здесь, поэтому я буду рад продолжить это", — сообщил Гомес.
10.12.2018 13:50
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Последние комментарии:
Лул, чет думалось что с Чарльтона очередной Виздом придет, а вроде нет
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здорово, хорошая новость. в свои 21 один из лучших защей европы. в паре с ван дейком прогрессирует семимильными шагами. жаль, что получил травму, должен вернуться только сильнее
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Л И В Е Р П У Л Ь НА Т Р О Н Е ! ! !
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