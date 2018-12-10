Джо Гомес заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

В 2015 году "красные" приобрели Гомеса у "Чарльтона" за 3.5 миллиона фунтов. С тех пор Джо провел 59 матчей за нынешних лидеров Премьер-Лиги и шесть раз надевал футболку сборной Англии.

В прошлую среду в победном для "Ливерпуля" матче против "Бернли" 21-летний защитник получил перелом ноги и выбыл из строя на полтора месяца, однако это не помешало ему заключить новую сделку.

"Подписание нового контракта имеет огромное значение для меня. Я нахожусь здесь уже несколько лет и получаю удовольствие от выступлений за "Ливерпуль". Я понимаю, то это значит, поэтому я рад возможности продлить свой контракт здесь".

"Я люблю клуб, люблю играть и учиться здесь, поэтому я буду рад продолжить это", — сообщил Гомес.


Метки Гомес, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 13:50

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  1. nordway 10.12.2018 14:15 # nordway
    Лул, чет думалось что с Чарльтона очередной Виздом придет, а вроде нет

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  2. liverfun 10.12.2018 14:10 # liverfun
    здорово, хорошая новость. в свои 21 один из лучших защей европы. в паре с ван дейком прогрессирует семимильными шагами. жаль, что получил травму, должен вернуться только сильнее

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  3. gameboy 10.12.2018 13:57 # gameboy
    Л И В Е Р П У Л Ь НА Т Р О Н Е ! ! !

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