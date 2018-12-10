Стерлинг подтвердил полиции, что его оскорбили на расовой почве

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подтвердил полиции, что был оскорблен на расовой почве во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, по ходу матча, завершившегося поражением "горожан" со счетом 2:0, один из зрителей "Стэмфорд Бридж" грубо выругался в адрес Стерлинга, когда тот оказался в непосредственной близости от трибун.

Вскоре стало известно, что полиция, "Челси" и FA занялись расследованием этого инцидента, а впоследствии сам Рахим выпустил официальное заявление, обвинив прессу в раздувании расизма.

По информации The Times, накануне полиция связалась с 24-летним игроком сборной Англии, и тот подтвердил, что произнесенные в его адрес ругательства носили расистский характер.

Предполагается, что фанат выкрикнул фразу "you f***ing black c***" в адрес Стерлинга. Если это подтвердится, наказанию может подвергнуться не только сам болельщик, но и "Челси" как клуб, допустивший подобное.


Метки Манчестер Сити, расизм, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 13:00

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  1. winnerd 10.12.2018 14:00 # winnerd
    Так что такого сказал болельщик? Ёбаный черный ублюдок - так это чистая правда, хули вы докопались, ёбаные черные ублюдки из FA

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  2. abba-ts 10.12.2018 13:58 # abba-ts
    You, fucking black cock!

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  3. makeewadim 10.12.2018 13:27 # makeewadim
    Только словами?Без бросания предметов?! Скука.

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  4. gameboy 10.12.2018 13:12 # gameboy
    еехехех жив еще футбол и тру фаны)

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  5. chebrec 10.12.2018 13:01 # chebrec
    А что там написано со звёздочками?

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