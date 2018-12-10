Стерлинг подтвердил полиции, что его оскорбили на расовой почве
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подтвердил полиции, что был оскорблен на расовой почве во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси".
Напомним, по ходу матча, завершившегося поражением "горожан" со счетом 2:0, один из зрителей "Стэмфорд Бридж" грубо выругался в адрес Стерлинга, когда тот оказался в непосредственной близости от трибун.
Вскоре стало известно, что полиция, "Челси" и FA занялись расследованием этого инцидента, а впоследствии сам Рахим выпустил официальное заявление, обвинив прессу в раздувании расизма.
По информации The Times, накануне полиция связалась с 24-летним игроком сборной Англии, и тот подтвердил, что произнесенные в его адрес ругательства носили расистский характер.
Предполагается, что фанат выкрикнул фразу "you f***ing black c***" в адрес Стерлинга. Если это подтвердится, наказанию может подвергнуться не только сам болельщик, но и "Челси" как клуб, допустивший подобное.
10.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
Так что такого сказал болельщик? Ёбаный черный ублюдок - так это чистая правда, хули вы докопались, ёбаные черные ублюдки из FA
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You, fucking black cock!
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Только словами?Без бросания предметов?! Скука.
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еехехех жив еще футбол и тру фаны)
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А что там написано со звёздочками?
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