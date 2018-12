Стерлинг подтвердил полиции, что его оскорбили на расовой почве

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подтвердил полиции, что был оскорблен на расовой почве во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, по ходу матча, завершившегося поражением "горожан" со счетом 2:0, один из зрителей "Стэмфорд Бридж" грубо выругался в адрес Стерлинга, когда тот оказался в непосредственной близости от трибун.



Вскоре стало известно, что полиция, "Челси" и FA занялись расследованием этого инцидента, а впоследствии сам Рахим выпустил официальное заявление, обвинив прессу в раздувании расизма.



По информации The Times, накануне полиция связалась с 24-летним игроком сборной Англии, и тот подтвердил, что произнесенные в его адрес ругательства носили расистский характер.



Предполагается, что фанат выкрикнул фразу "you f***ing black c***" в адрес Стерлинга. Если это подтвердится, наказанию может подвергнуться не только сам болельщик, но и "Челси" как клуб, допустивший подобное.