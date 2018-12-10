Гендузи мог перейти в ПСЖ вместо "Арсенала"

Маттео Гендузи Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи подтвердил, что у него была возможность перейти в ПСЖ вместо лондонского клуба.

Прибыв на "Эмирейтс" из "Лорьяна", представляющего второй французский дивизион, за 7 миллионов фунтов, 19-летний француз сразу же превратился в основного игрока "канониров" и к настоящему моменту провел уже 20 матчей во всех соревнованиях.

Виды на Гендузи летом имел и ПСЖ, где он провел несколько лет в качестве юниора. Однако выбор в пользу "Арсенала" был простым.

"Это правда, что ПСЖ проявлял интерес этим летом, как и другие клубы".

"Было много переговоров, но лично для меня лучшим выбором всегда был "Арсенал". Как только они обратились ко мне, я не колебался ни на секунду и был сосредоточен исключительно на их предложении", — сообщил Гендузи Canal+.


Метки Арсенал, Гендузи, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 10.12.2018 14:01 # gameboy
    В ПСЖ мог на бэнче так и не раскрыться как в Арсенале.

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  2. makeewadim 10.12.2018 13:26 # makeewadim
    Его фамилия запоминается больше, чем игра.

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  3. chebrec 10.12.2018 13:03 # chebrec
    Норм у него прогресс

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  4. al-faarabi 10.12.2018 12:08 # al-faarabi
    еще бы Рабьо подписать вместо Рэмси, и чисто самая топовая полузащита вырисовывается у Арсенала

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