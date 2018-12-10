Гендузи мог перейти в ПСЖ вместо "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи подтвердил, что у него была возможность перейти в ПСЖ вместо лондонского клуба.

Прибыв на "Эмирейтс" из "Лорьяна", представляющего второй французский дивизион, за 7 миллионов фунтов, 19-летний француз сразу же превратился в основного игрока "канониров" и к настоящему моменту провел уже 20 матчей во всех соревнованиях.



Виды на Гендузи летом имел и ПСЖ, где он провел несколько лет в качестве юниора. Однако выбор в пользу "Арсенала" был простым.



"Это правда, что ПСЖ проявлял интерес этим летом, как и другие клубы".



"Было много переговоров, но лично для меня лучшим выбором всегда был "Арсенал". Как только они обратились ко мне, я не колебался ни на секунду и был сосредоточен исключительно на их предложении", — сообщил Гендузи Canal+.