Гендузи мог перейти в ПСЖ вместо "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи подтвердил, что у него была возможность перейти в ПСЖ вместо лондонского клуба.
Прибыв на "Эмирейтс" из "Лорьяна", представляющего второй французский дивизион, за 7 миллионов фунтов, 19-летний француз сразу же превратился в основного игрока "канониров" и к настоящему моменту провел уже 20 матчей во всех соревнованиях.
Виды на Гендузи летом имел и ПСЖ, где он провел несколько лет в качестве юниора. Однако выбор в пользу "Арсенала" был простым.
"Это правда, что ПСЖ проявлял интерес этим летом, как и другие клубы".
"Было много переговоров, но лично для меня лучшим выбором всегда был "Арсенал". Как только они обратились ко мне, я не колебался ни на секунду и был сосредоточен исключительно на их предложении", — сообщил Гендузи Canal+.
10.12.2018 12:00
Просмотров: 1275
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В ПСЖ мог на бэнче так и не раскрыться как в Арсенале.
(ответить)
Его фамилия запоминается больше, чем игра.
(ответить)
Норм у него прогресс
(ответить)
еще бы Рабьо подписать вместо Рэмси, и чисто самая топовая полузащита вырисовывается у Арсенала
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий