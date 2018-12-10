Клопп рассчитывает на помощь 12-го игрока против "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к публике "Энфилда" с просьбой оказать максимальную поддержку команде в решающем матче Лиги Чемпионов против "Наполи" во вторник вечером.

Проиграв три из своих пяти матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, теперь "красные" обязаны побеждать "Наполи" в домашнем противостоянии со счетом 1:0 или с перевесом в два гола, чтобы выйти в плей-офф.



В сложившейся ситуации Клопп надеется, что атмосфера "Энфилда" поможет его команде, как это уже неоднократно бывало прежде.



"Мы не слишком хорошо сыграли в Неаполе, поэтому в первую очередь мы хотим показать, что можем быть лучше, чем сыграли там".



"Мы в очередной раз обращаемся к "Энфилду" и просим фанатов помочь нам — нас ждет матч огромной важности. Было бы действительно круто, если бы толпа поддержала нас, как она это умеет. Это будет важный матч, и наши люди это понимают — уверен, они уже разминаются. Мы знаем, насколько мощной может быть здесь атмосфера, и мы надеемся это увидеть".



"Мы старались изо всех сил, чтобы снова попасть в этот турнир, и у нас все еще есть шансы выйти в следующую стадию при определенных результатах, хотя мы пока что не блещем в этом розыгрыше Лиги Чемпионов".



"Тем не менее, в домашних матчах Лиги Чемпионов мы пока что производили довольно хорошее впечатление. "Наполи" совершенно точно не будет думать: "Ура, это всего лишь "Ливерпуль". Они знают, что матч будет тяжелым, но они будут сильны — а нам нужно быть очень сильными".



"Что ты в итоге получаешь, того ты и заслуживаешь. Я всегда в это верил. Меня устраивает ситуация, при которой все достанется победителю. Если мы достаточно хороши, тогда мы добьемся нужного результата, иначе нам придется поздравить "Наполи" и ПСЖ".



"У нас захватывающая группа — мы не должны были проигрывать в Белграде, при все уважении к сопернику, но мы проиграли, и теперь мы должны доказать с помощью победы, что хотим остаться в этом соревновании", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.