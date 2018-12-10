Ндомбеле: "Отказать "Сити" — мое лучшее решение"

Танги Ндомбеле Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле не жалеет, что прошлым летом отверг интерес "Манчестер Сити".

В последнее трансферное окно ходили слухи, что "Лион" отклонил предложение "горожан" в 45 миллионов фунтов о покупке Ндомбеле, который назывался очередной целью Хосепа Гвардиолы на роль преемника Фернандиньо.

В этом сезоне 21-летний француз продолжает стремительно прогрессировать, ярко себя проявив в обоих матчах против "Сити" на групповом этапе Лиги Чемпионов. У Танги нет поводов жалеть, что он так и не смог присоединиться к "горожанам".

"Я бы мог уйти, но клуб занял твердую позицию и не захотел меня отпускать. Я не чувствовал потребности уйти, и теперь вы можете убедиться, что это было лучшее решение для меня".

"У меня все складывается хорошо, я играю много матчей и вызываюсь в сборную Франции. Поэтому, думаю, в тот момент я принял лучшее решение", — сообщил Ндомбеле Canal Football Club.


Метки Лион, Манчестер Сити, Ндомбеле

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1359

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nordway 10.12.2018 11:45 # nordway
    Легко обоccал голубую помойку

    (ответить)

  2. kolyandr 10.12.2018 10:55 # kolyandr
    в псж поедет

    (ответить)

  3. osprey 10.12.2018 10:27 # osprey
    Ахаха

    (ответить)

  4. blackdreamer 10.12.2018 10:13 # blackdreamer
    поводил черным пистолетом всем глорам мс по губам и лысому физруку
    ну топ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: