Лукаку рассказал о своих проблемах с избытком мышечной массы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку предположил, что его проблемы в этом сезоне связаны с чрезмерной мышечной массой.

В прошлом сезоне Лукаку стал лучшим бомбардиром "красных дьяволов", отличившись 27 раз с учетом всех соревнований. Демонстрировать такую же результативность в новой кампании Ромелу пока не удается.



В 20 матчах этого сезона Лукаку забил только шесть голов. Из-за своей невыразительной формы 25-летний бельгиец уже не раз оказывался на скамейке запасных "Юнайтед".



Сам Лукаку, забивший четыре гола в шести матчах за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, объясняет свои проблемы избытком мышечной массы. Тем не менее, Ромелу предпринимает меры и верит, что ситуация налаживается.



"Согласен ли я, что слегка потяжелел за лето? Да, немного — в плане мышечной массы. Я набрал массу за время Чемпионата Мира, где я чувствовал себя отлично и показывал отличную игру. Но когда я вернулся, то здесь мне пришлось иметь дело с другим стилем".



"В Премьер-Лиге я не могу играть с такой же мышечной массой, как на международном уровне. Я сразу же понял это, как вернулся, сказав себе: "Я не могу играть с этим в таком стиле". Мне пришлось в буквальном смысле потерять мышечную массу.Ты просто обходишь тренажерный зал стороной, пьешь много воды, ешь много вегетарианской пищи и рыбы, и это помогает", — цитирует Лукаку The Guardian.