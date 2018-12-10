"Челси" может лишиться Давида Луиса
Будущее Давида Луиса в "Челси" находится под большим вопросом из-за нежелания клуба отступать от своей политики в отношении возрастных игроков.
Как известно, политика "синих" такова, что игроки старше 30 лет могут рассчитывать на продление своих контрактов лишь на 12 месяцев сезон за сезоном.
В данный момент к своим заключительным шести месяцам по действующим трудовым договорам приближаются Давид Луис, Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас. Особенно чувствительной для команды Маурицио Сарри может стать потеря бразильца, который в этом сезоне является твердым игроком стартового состава.
Как сообщает The Guardian, 31-летний Луис счастлив на "Стэмфорд Бридж", но хочет получить более длительный контракт от "Челси", зная, что легко мог бы обрести желаемое на стороне.
Уже в январе Давид сможет выслушать предложения заинтересованных клубов из-за рубежа, что ставит под угрозу будущее Луиса в "Челси", однако в данный момент "синие" не желают отступать от установленных правил.
"Я просто стараюсь наслаждаться каждым днем. Затем, конечно, мы поступим так, как будет лучше для меня, для "Челси", для каждого. Мы все еще разговариваем, поэтому давайте посмотрим, как все сложится. Я люблю клуб, и каждый знает, я хочу остаться", — сообщил сам Луис.
10.12.2018 08:00
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И Абрамовича
The Telegraph: Британия внесла в чёрный список 6 членов путинской мафии:
1. Игорь Сечин
2. Алишер Усманов
3-4. Аркадий и Борис Ротенберги
5. Олег Дерипаска
6. Абрамович
Им ограничят передвижение и возможность ведения бизнеса в Британии, ЕС и других странах.
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А по моему это самый идеальный момент уйти, не на высокой ноте, но и не так же позорно как Кэйхилл. К слову, Гэри должен благодарить Сарри за то что не выпускает его в АПЛ, что бы тот как капитан не позорился. Зря не ушёл во время, зачем было на что то рассчитывать и так понятно что не тянет.
Фабрегаса если Милан собирается подписывать, то это хорошая новость.
Слишком много балласта получающего много денег еженедельно
1. Мозес - продать
2. Кэйхилл - отпустить в конце сезона
3. Фабрегас - продать
4. Дринквоутер - продать
5. Дзапакоста - продать
6. Бакайоко - продать
слишком много балласта
если учитывать что большая часть из них даже в заявку не попадает а зарплату всё равно получает
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Бля слава богу
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Что за идиотская политика? Криштиану или Месси они бы тоже только однолетний контракт предложили?
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