"Челси" может лишиться Давида Луиса

Будущее Давида Луиса в "Челси" находится под большим вопросом из-за нежелания клуба отступать от своей политики в отношении возрастных игроков.

Как известно, политика "синих" такова, что игроки старше 30 лет могут рассчитывать на продление своих контрактов лишь на 12 месяцев сезон за сезоном.



В данный момент к своим заключительным шести месяцам по действующим трудовым договорам приближаются Давид Луис, Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас. Особенно чувствительной для команды Маурицио Сарри может стать потеря бразильца, который в этом сезоне является твердым игроком стартового состава.



Как сообщает The Guardian, 31-летний Луис счастлив на "Стэмфорд Бридж", но хочет получить более длительный контракт от "Челси", зная, что легко мог бы обрести желаемое на стороне.



Уже в январе Давид сможет выслушать предложения заинтересованных клубов из-за рубежа, что ставит под угрозу будущее Луиса в "Челси", однако в данный момент "синие" не желают отступать от установленных правил.



"Я просто стараюсь наслаждаться каждым днем. Затем, конечно, мы поступим так, как будет лучше для меня, для "Челси", для каждого. Мы все еще разговариваем, поэтому давайте посмотрим, как все сложится. Я люблю клуб, и каждый знает, я хочу остаться", — сообщил сам Луис.