Клопп: "Ни на секунду не сомневался в Салахе"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не переживал за форму Мохамеда Салаха во втором сезоне нападающего в мерсисайдском клубе.

Салах потрясающе отыграл свою дебютную кампанию за "Ливерпуль", наколотив 44 гола, и естественно, что у людей могли появиться опасения, не станет ли Мохамед звездой одного сезона — быстро взошедшей и столь же быстро потухшей.



Против Салаха, помимо фактора второго сезона, говорила травма плеча, которую он получил в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае и последствия которой еще долго ощущались — люди говорили, что Мохамед перестал быть прежним игроком с момента, как его швырнул на газон Серхио Рамос.



Старт нового сезона действительно выдался непростым для 26-летнего египтянина, однако в последние недели Салах набрал отличную форму и после своего хет-трика "Борнмуту" в субботу присоединился к Пьер-Эмерику Обамеянгу из "Арсенала" во главе бомбардирской гонки Премьер-Лиги (по 10 голов). По словам Клоппа, он никогда не переживал за Мохамеда.



"Лично я не переживал ни на секунду. Я не знаю, о чем конкретно писали люди, я не имею представления насчет этого".



"Тем не менее, мы всегда должны развиваться и становиться лучше, даже если ты забил 41 гол за сезон (на самом деле 44). У каждого могут возникнуть небольшие трудности с этим, потому что как ты можешь прибавить относительно такого?"



"Если ты забьешь 10 голов в первых пяти матчах, каждый скажет: "Да, он сделает это снова". Если затем ты закончишь сезон с 39 голами, люди скажут: "Да, но это не 41".



"Все мы должны научиться справляться с такими вещами, в том числе и он. У него никогда прежде не было такого сезона, и он снова хочет провести такой сезон. Но нужно стремиться к этому шаг за шагом, как мы это и делаем", — цитирует Клоппа Sky Sports.