Фоден может заключить новый контракт с "Сити" в ближайшие 24 часа

"Манчестер Сити" решил вопрос с будущим Фила Фодена и может уже в течение ближайших 24 часов объявить о подписании нового контракта с полузащитником.

Действующий контракт игрока сборной Англии истекает в конце следующего сезона, и у Фодена был определенный соблазн задуматься об уходе из "Сити", глядя на блестящий пример бывшего одноклубника Джейдона Санчо.



Нынешний клуб Санчо дортмундская "Боруссия" как раз была одним из претендентов на Фила, которого также сватали в ПСЖ и "РБ Лейпциг". Однако The Telegraph стало известно, что Фоден отбросил сомнения и решил связать свое будущее с родным клубом.



Длившиеся несколько недель переговоры увенчались успехом, и теперь 18-летнему Фодену остается лишь поставить свою подпись под новым трудовым договором, рассчитанным до июня 2024. Это может произойти уже в понедельник.



После заключения новой сделки Фоден, сыгравший 13 матчей за "горожан" в этом сезоне, сосредоточится на том, чтобы попытаться стать основным игроком в команде Хосепа Гвардолы.