Светская хроника за понедельник

"Барселона" готовы заплатить 200 миллионов фунтов за Харри Кейна. Роелу Лукаку задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед". Денис Суарес может заменить Сеска Фабрегаса в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" планирует приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна за 200 миллионов фунтов следующим летом. (Daily Star)



Ромелу Лукаку готов задуматься об уходе из "Юнайтед", если продолжит бывать на лавке запасных, как это неоднократно было в последних матчах. (The Sun)



"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн. фунтов за вингера "Ромы" Дженгиза Ундера. (Daily Express)



"Сити" предпримет заключительную попытку отговорить полузащитника Браима Диаса от перехода в "Реал". (The Sun)



"Галатасарай" надеется подписать нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека свободным агентом следующим летом. (Daily Mirror)



"Марсель" претендует на защитников Начо Монреаля из "Арсенала" и Альберто Морено из "Ливерпуля". (France Football)



Вингер "Барселоны" Усман Дембеле все еще может перейти в "Ливерпуль". (El Confidencial)



"Челси" следит за полузащитником "Барселоны" Денисом Суаресом и может приобрести 24-летнего испанца, если его соотечественник Сеск Фабрегас уйдет а "Милан". (Calciomercato)



"Челси" готовится предложить 20 млн. фунтов за правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая. (The Sun)



"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении вингера "Челси" Виктора Мосеса, за которого "синие" хотят 12 млн. фунтов. (The Sun)



"Тоттенхэм" претендует на полузащитника "Фейеноорда" Тонни Вильену. (Calciomercato)



"Барселона" следит за нападающим "Эвертона" Ришалисоном. (Daily Star)



"Кардифф" предложил 25 млн. фунтов за нападающего "Нанта" Эмилиану Салу. (Daily Mail)



"Кардифф" задумывается об аренде нападающего "Эвертона" Умана Ниассе. (Daily Mirror)



Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна оказался на радаре у "Валенсии". (Goal)



Нападающий Энди Кэрролл хочет остаться в "Вест Хэме" за пределы этого сезона, несмотря на истекающий контракт. (talkSPORT)



"Лестер" против того, чтобы "Фенербахче" досрочно расторг арендное соглашение по нападающему Исламу Слимани. (Leicester Mercury)



Другое



Ассоциация профессиональных игроков продлила свой контракт с Премьер-Лигой, от которой теперь будет получать около 23 млн. фунтов ежегодно. (BBC)



Президент УЕФА Александер Чеферин допускает, что в будущем финал Лиги Чемпионов будет проводиться за пределами Европы. (The Sun)



Полузащитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли получил предложение выступать за сборную Кот-д'Ивуара, хотя ранее поиграл за Францию на юниорском уровне. (Daily Mail)



Из-за великолепной формы Майкла Кина, Йерри Мины и Курта Зума главный тренер "Эвертона" Марку Силва задумался о переводе своей команды на схему с тремя центральными защитниками. (Liverpool Echo)



Алексис Санчес чувствует себя некомфортно в раздевалке "Юнайтед" на "Олд Траффорд" в том числе и потому, что его посадили рядом с холодильником. Каждый раз, когда кто-либо достает лед или напиток, теплолюбивого чилийца обдает волной холода. (Daily Mirror)



18-летний вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признался, что специально летает в Англию к своему парикмахеру. (Daily Mail)